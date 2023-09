DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien drehen ins Plus - Smurfit Kappa will fusionieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Start im Minus notieren die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag knapp im Plus. Der DAX notiert leicht höher bei 15.767 Punkten, er profitiert dabei vom Plus des Schwergewichtes Airbus. Der Euro-Stoxx-50 legt ebenfalls um 0,1 Prozent zu auf 4.242 Punkte. Kasse gemacht wird dagegen bei den Technologietiteln, auch weil Apple zwischen die Fronten in den Konflikten zwischen den USA und China gerät. China soll Staatsangestellten die Nutzung von iPhones während der Arbeitszeit untersagt haben. In Europa notiert der Sektor der technologiewerte 1 Prozent im Minus

Mit dem kräftigen Ölpreisanstieg der vergangenen Tage lässt zudem die Hoffnung nach, dass die Inflationsraten nachhaltig fallen und damit die Geldpolitik bald vor einer Wende steht. Das so genannte Beige Book als Konjunkturbericht der US-Notenbank brachte indes nichts Neues, es sieht die US-Wirtschaft weiter auf moderatem Wachstumskurs. Der Euro gibt etwas auf 1,0710 nach während die Anleihen ins Plus gedreht sind.

Der Aufschwung in Deutschland verzögert sich

Weltweit trüben sich die Konjunkturaussichten ein, besonders auch in Deutschland. So ist die Produktion im produzierenden Gewerbe im Juli stärker zurückgegangen als erwartet. "Kein wirkliches Desaster, aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht. Das dritte Quartal dürfte einen Rückgang der Wirtschaftsleistung bringen", kommentiert die LBBW.

Am Vormittag bestätigte derweil das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung seine Konjunkturprognose für 2023, nach der die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,6 Prozent, im Juni war es noch von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2024 senkte das RWI seine Prognose von 2 auf 1,1 Prozent. Grund für die niedrigeren Prognosen für dieses und nächstes Jahr sei vor allem, "dass sich konjunkturelle Hemmnisse nur langsam verringern". Der Aufschwung in Deutschland verzögere sich.

In den USA stehen wieder die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten im Fokus und eine Rede von Fed-Atlanta-Präsident Bostic.

Smurfit Kappa und Westrock planen Fusion

Eine mögliche Fusion mit Westrock wird an der Börse leicht negativ für die Aktie von Smurfit Kappa gesehen, für die Aktie geht es um 1,5 Prozent nach unten. Die europäische Smurfit Kappa und der US-Pappe- und Verpackungshersteller Westrock erörtern die Bedingungen eines Zusammenschlusses, wodurch ein neues Unternehmen mit einem Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar geschaffen würde. Dabei gehe es um die Gründung eines neuen Unternehmens namens Smurfit Westrock, das durch den Zusammenschluss von Smurfit Kappa und einer Tochtergesellschaft von Westrock entstehen soll und dann an der New Yorker Börse gelistet werde, auch der weltweit operierender irischer Baustoffhersteller CRH wechselt an die Wall Street.

Renault liegen mit einem Plus von 0,8 Prozent fest im Markt. Händler sehen zwei Treiber: Zum einen hat Renault nun ein Mandat für den Aktienrückkauf vergeben. Zum anderen stützt weiterhin der geplante Börsengang der Elektrofahrzeugsparte die Stimmung: Sie könnte laut Renault-CEO Luca de Meo bis zu 10 Milliarden Euro wert sein.

In London springt die Aktie des Versicherers Direct Line um 13 Prozent. Der britische Versicherer verkauft das Geschäft mit vermittelten Gewerbeversicherungen für bis zu 550 Millionen Pfund an Intact Financial. "Die Transaktion sollte positiv aufgenommen werden, da sie das Risiko einer Eigenkapitalaufstockung zu einem kritischen Zeitpunkt beseitigt", so Citi.

Positiv kommen laut Händlern die neuen strategischen Ziele des französischen Rückversicherers Scor an, dessen Aktie um 3,4 Prozent zulegt. Scor plant bis 2026 unter anderem eine Eigenkapitalrendite von mehr als 12 Prozent pro Jahr, dabei will der Konzern eine Solvenz-Quote im Bereich von 185 bis 220 Prozent erzielen.

Den DAX führt derweil die Aktie von MTU mit einem Plus von 1,8 Prozent an. Kepler Cheuvreux soll die Aktie hochgestuft haben, verlautet aus dem Handel. Bei Airbus (+1,7%) kommen Daten zu Flugzeugauslieferungen und -bestellungen gut an. Airbus hat nach Einschätzung von Jefferies im August so viele Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, dass das eigene Auslieferungsziel für das Jahr nun in greifbare Nähe rücke. Der europäische Flugzeughersteller habe im vergangenen Monat 52 Flugzeuge an Kunden übergeben.

Deutsche Telekom notieren kaum verändert. Das Unternehmen wird erstmals eine Dividende von der US-Tochter T-Mobile erhalten, was allerdings bekannt war.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.236,87 -0,0% -1,39 +11,7% Stoxx-50 3.945,55 +0,2% 7,21 +8,0% DAX 15.751,45 +0,1% 10,08 +13,1% MDAX 27.282,57 -0,6% -154,69 +8,6% TecDAX 3.112,63 -0,5% -16,73 +6,6% SDAX 13.153,31 -0,4% -57,74 +10,3% FTSE 7.450,55 +0,3% 24,41 -0,3% CAC 7.212,53 +0,3% 18,44 +11,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,63 -0,02 +0,06 US-Zehnjahresrendite 4,28 -0,00 +0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0706 -0,2% 1,0724 1,0710 +0,0% EUR/JPY 157,89 -0,3% 158,16 158,06 +12,5% EUR/CHF 0,9557 +0,0% 0,9560 0,9565 -3,4% EUR/GBP 0,8598 +0,2% 0,8575 0,8570 -2,9% USD/JPY 147,46 -0,1% 147,48 147,58 +12,5% GBP/USD 1,2452 -0,4% 1,2506 1,2496 +3,0% USD/CNH (Offshore) 7,3344 +0,2% 7,3296 7,3200 +5,9% Bitcoin BTC/USD 25.708,71 -0,0% 25.758,33 25.587,64 +54,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,00 87,54 -0,6% -0,54 +11,1% Brent/ICE 90,18 90,60 -0,5% -0,42 +9,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,18 31,08 +3,6% +1,11 -61,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,13 1.916,71 +0,2% +3,42 +5,3% Silber (Spot) 23,04 23,23 -0,8% -0,18 -3,9% Platin (Spot) 908,23 913,50 -0,6% -5,28 -15,0% Kupfer-Future 3,73 3,76 -1,0% -0,04 -2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

