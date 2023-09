Homerun Resources: Quarzsand für Erneuerbare Energie und Energiespeicher

Anzeige / Werbung

Die Experten von Rockstone Research sehen Homerun gegenüber anderen Quarzssandgesellschaften im Vorteil.

Seit Goldinvest.de Ende Mai das erste Mal über Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) berichtete, ist der Aktienkurs bereits um mehr als 100% gestiegen. Das Unternehmen will zu einem führenden Anbieter von hochreinem Quarzsand werden und auf diese Weise auch in den Märkten für Erneuerbare Energie und Energiespeicher vertreten sein. Denn diesen werden gewaltige Wachstumsraten prognostiziert, soll die Energiewende gelingen.

Auf seinem Weg hat Homerun 2023 bereits einige wichtige Fortschritte erzielt, welche die herausragende Performance der Aktie stützen, erklären nun die Experten von Rockstone Research in einem aktuellen Bericht. Sie heben besonders den Abschluss eines Materialliefervertrags für hochreinen Quarzsand aus einer vollständig genehmigten Mine in Bahia, Brasilien, hervor sowie die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsverpflichtung mit der Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), um die Due-Diligence-Prüfung abzuschließen. Im gleichen Zuge, so Rockstone weiter, seien auch die Bedingungen für die Exploration und Entwicklung weiterer hochreiner Quarzressourcen unter der Kontrolle von CBPM in Belmonte, Bahia, in der Nähe des Hafens von Ilheus ausgehandelt worden.

Vor Kurzem veröffentlichte Homerun zudem eine neue Webseite sowie eine Unternehmenspräsentation, so die Experten weiter, in der hochinteressante Details über die Quarzsandmine im Bahia Silica Sand District zu finden seien. Darüber hinaus heiße es in der Homerun-Präsentation, dass das Management "daran arbeitet, die Pacht- oder Eigentumsverhältnisse mit den beiden brasilianischen Unternehmen abzuschließen".

Rockstone Research glaubt, dass es deshalb lohnend sein könnte, den Bahia-Quarzsanddistrikt (auch bekannt als Santa Maria Eterna Formation) anderen Quarzsand produzierenden Regionen und börsennotierten Entwicklungsunternehmen gegenüberzustellen. Dabei müsse man Tonnage, Gehalt und vor allem die Reduzierung von Verunreinigungen mit einfachen oder komplexen Verarbeitungsmethoden vergleichen. Die Reduzierung der Verunreinigungen sei besonders wichtig, heißt es in dem Bericht, um die strengen Spezifikationen für die Herstellung von Solarglas zu erfüllen. Diese Branche wachse stark und zahle hohe Preise, sodass die meisten Quarzsandgesellschaften darauf abzielen würden, in diesem Markt vertreten zu sein.

Und wie Rockstone Research ausführt, lassen sich die Vorteile und Möglichkeiten, über die Homerun Resources verfüge, in diesem Vergleich klar herausstellen. Denn andere Quarzsandprojekte seien im Gegensatz zu dem von Homerun mit zahlreichen Problemen wie einer komplexen Metallurgie oder langwierigen Genehmigungsverfahren behaftet.

Goldinvest.de-Leser, die am Thema Quarzsand, vor allem in Bezug auf die Sektoren Erneuerbare Energie und Energiespeicher, interessiert sind, sollten sich den Rockstone-Bericht aufmerksam durchlesen:

Homerun in Bahia: An der Spitze eines der hochwertigsten Quarzsand-Distrikte der Welt

Enthaltene Werte: CA43758P1080