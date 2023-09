Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4725/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Für Folge S5/34 habe ich mir im Vorfeld von Telekom Austria und EuroTeleSites die vergleichbare Immofinanz / Buwog-Geschichte aus 2014 nochmal genau angesehen. Was heisst das für den Chart? Immofinanz und Buwog hatten am 28.4.2014 Monatsumsätze an einem Tag gemacht. Weitere News haben wir zu Valneva, zum Polytec-Gründer, EY Barometer, zu Semperit, stock3 und Research zu Knaus Tabbert. Dazu die Sache mit Rettung und Polizei. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für ...

