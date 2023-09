Temenos ist führend bei echter erklärbarer KI und in der Entwicklung generativer KI mit ethischem und verantwortungsvollem Einsatz im Bankwesen

GENF, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute die branchenweit erste sichere Lösung für Banken auf den Markt gebracht, die generative künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Bankgeschäfte von Kunden automatisch zu klassifizieren.



Die Klassifizierung von Transaktionen hilft den Banken dabei, personalisierte Einblicke und Empfehlungen zu geben, ein ansprechenderes und intuitiveres digitales Banking-Erlebnis zu bieten und die Kundenbindung durch relevantere Produkte und Angebote zu stärken.

Temenos ist führend auf dem Gebiet der erklärbaren KI und hat als erstes Unternehmen generative KI und Large Language Models (LLM) im Bankwesen mit einer Lösung für die Transaktionsklassifizierung bereitgestellt. Klassische KI-/ML-Systeme ebnen bereits den Weg, verbessern die Abläufe und steigern das Kundenerlebnis. Generative KI und LLM sind jedoch besser in der Lage, Sprache, Video, Audio, Bilder und Code zu verstehen, um neue Ergebnisse in verschiedenen Modalitäten zu generieren. Daher verspricht der Aufstieg der generativen KI, eine Welle der Innovation und Personalisierung auszulösen und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren.

Die neue generative KI-Lösung von Temenos ermöglicht es Banken, Kundentransaktionen aus freien Texten automatisch und mit hoher Genauigkeit in verschiedenen Sprachen zu klassifizieren und zu kennzeichnen. Eine schnelle und genaue Klassifizierung von Transaktionen ist für viele Anwendungsfälle im Bankwesen wichtig, z. B. nächstbestes Produkt, Cashflow-Vorhersagen, Budgetberatung für Kunden, das Erstellen von Peergroups, Kundenfluktuationsanalysen und viele andere.

Die generative KI-Lösung von Temenos ist Teil der Temenos-Plattform und wird mit den digitalen Banking-Funktionen von Temenos gebündelt. Darüber hinaus kann sie als unabhängige Funktion für Banken eingesetzt werden, um sie über APIs mit deren bestehendem Kernsystem zu verbinden, wobei nur eine geringe oder keine zusätzliche Integration erforderlich ist. Das neue Produkt bietet eine sichere generative KI-Lösung, bei der die Modelle anhand anonymer Daten trainiert werden und in der Produktion die endgültigen Modelle in der Kundenumgebung eingesetzt werden, ohne dass ein Informationsaustausch mit Dritten erforderlich ist.

In einem Pilotprojekt mit BlueShore Financial wurde die generative KI-Lösung von Temenos eingesetzt, um personalisierte Einblicke in Einnahmen und Ausgaben zu geben. Mit ihrer Banking-App könnten die Kunden Einnahmen aus verschiedenen Quellen wie Gehalt, Zinsen, Dividenden und Mieteinnahmen einsehen, wobei die Bereiche an die kanadischen Steuerkategorien angeglichen sind, damit sie ihre unterjährige Steuerlast überprüfen und die Steuererklärung zum Jahresende abstimmen können. Ein "Jahresrückblick" mit Statistiken zu Ausgaben und Ersparnissen und Vergleichen mit anderen in ihrer Kohorte bietet den Kunden eine interessante Möglichkeit, ihre finanziellen Highlights zu betrachten.

Fred Cook, CIO, BlueShore Financial, sagte: "Bei BlueShore Financial setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, das finanzielle Wohlergehen unserer Kunden in einer vernetzten, digitalen Welt zu verbessern. Daten und KI sind für unsere Strategie von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns darauf, neue Technologien sicher nutzen zu können, um innovative neue Kundenerlebnisse zu schaffen."

Prema Varadhan, President Product und COO, Temenos, kommentierte wie folgt: "Temenos ist bei KI im Bankwesen ein Vorreiter. Es ist das erste Unternehmen, das der Finanzdienstleistungsbranche echte erklärbare KI zur Verfügung stellt, die Finanzinstituten dabei hilft, den Kunden und deren Klienten gleichermaßen in einfacher Geschäftssprache zu erklären, wie KI-basierte Entscheidungen getroffen werden. Wir haben kontinuierlich in die Einbettung erklärbarer KI- und ML-Funktionen in unsere Banking-Plattform investiert und stellen alle Produkte über eine benutzerfreundliche Schnittstelle oder APIs zur Verfügung. Aufbauend auf seiner Erfahrung mit erklärbarer KI nutzt Temenos nun die Möglichkeiten der generativen KI als nächsten Schritt in einem strategischen KI-Plan, um die Zukunft des Bankwesens mit einer ethischen, sicheren und verantwortungsbewussten Bereitstellung voranzutreiben. Wir glauben, dass eine solche Transparenz und Erklärbarkeit für alle KI-Anwendungsfälle im Bankwesen entscheidend sein wird, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen."

Software-Funktionen für erklärbare KI sind in mehrere Bereiche innerhalb der Temenos-Lösungen einschließlich der Vermögensverwaltung eingebettet, z. B. im Robo-Advisor, in der Geldwäschebekämpfung, der Fluktuationsminimierung, der Kreditwürdigkeitsprüfung, dem Kundenmanagement, der Kundenbetreuung, dem Cross-Selling, dem intelligenten Geld-Management, der Inkasso-Optimierung, der maßgeschneiderten Preisgestaltung und in einer aktiven laufenden Roadmap zur Verbesserung des Wealth Robo-Advisor.

Durch die Einbettung von KI und maschinellem Lernen in seine Produkte hat Temenos die Veröffentlichung von erklärbaren Modellen beschleunigt, die mehrere - und zunehmende - KI-Anwendungsfälle unterstützen, welche sich auf die Schaffung nahtloser Customer Journeys und die Automatisierung manueller Prozesse mit Selbstlernfunktionen konzentrieren.

Die Transaktionsklassifizierung ist das erste Produkt von Temenos, das generative KI einsetzt. Das Unternehmen untersucht weitere Anwendungsfälle für die Technologie, wie z. B. Chatbots und Kundenschnittstellen sowie die Steuerung von Customer Journeys und Triage und die Weiterleitung von Kundenanfragen.

