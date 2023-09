EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Konferenz

MÜNCHEN, 7. September 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für Donnerstag, den 14. September 2023, um 12:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) einen Webcast zur Diskussion der vorläufigen, ungeprüften Halbjahresergebnisse 2023 angesetzt hat. Vor dem Webcast am Donnerstag, den 14. September 2023, wird Mynaric vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse für das Halbjahr 2023 über einen Nachrichtendienst veröffentlichen und diese Ergebnisse im Bereich Investor Relations auf mynaric.com zugänglich machen. Der Webcast sieht eine Präsentation der vorläufigen Ergebnisse sowie eine Fragerunde mit Mitgliedern des Vorstands von Mynaric vor. Zu den Teilnehmenden gehören CEO Mustafa Veziroglu und CFO Stefan Berndt-von Bülow. Interessierte können den Webcast auf der Investor Relations Seite von mynaric.com verfolgen, indem sie sich unter folgendem Link registrieren: Mynaric Half-Year 2023 Earnings Webcast Registration. Eine archivierte Version des Webcasts wird zusammen mit den entsprechenden Folien im Investor Relations Bereich auf mynaric.com zur Verfügung gestellt. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA )(FRA: M0YN ) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.



