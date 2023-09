Aarau (ots) -Christina Scheidegger übernimmt ab September 2023 die Leitung des Rechtsdienstes und komplettiert damit die Geschäftsleitung der Coop Rechtsschutz AG. Die Juristin ist seit 2020 als stellvertretende Leiterin Rechtsdienst für das Unternehmen tätig und übernimmt die Funktion von Michael Romer, CEO Coop Rechtsschutz AG.Mit der Wahl von Christina Scheidegger ist es der Coop Rechtsschutz AG gelungen, eine ausgezeichnete Juristin für das Amt zu gewinnen, die mit dem Unternehmen bestens vertraut ist.Nach dem juristischen Studium an der Universität Basel absolvierte Christina Scheidegger bei der Coop Rechtsschutz AG ihr erstes juristisches Praktikum. Nach zwei weiteren Praktika in öffentlich-rechtlichen Institutionen kehrte sie im Jahr 2014 als Juristin in die Coop Rechtsschutz AG zurück. Auf Januar 2018 wurde sie zur Teamleiterin befördert. Seit April 2020 ist sie als Stellvertreterin des Leiters Rechtdienst tätig. Christina Scheidegger verfügt über ein ausgezeichnetes juristisches Fachwissen und hervorragende Kenntnisse der operativen Prozessabläufe der Coop Rechtsschutz AG. An der Executive School, Law & Management der Universität St. Gallen absolviert sie aktuell das CAS Management for the Legal Profession (MLP-HSG).Christina Scheidegger übernimmt die Funktion von Michael Romer, der seit 2020 im Unternehmen und seit 2023 CEO der Coop Rechtsschutz AG ist. "Mein Eintritt in die Geschäftsleitung fällt zusammen mit dem Start des Unternehmens in die nächste Strategieperiode bis 2026. Die formulierten Ziele sind spannend und ambitioniert. Ich freue mich darauf, diese anzupacken und die Coop Rechtsschutz zusammen mit allen Mitarbeitenden, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat weiterzuentwickeln, um auch in Zukunft für die Kundinnen und Kunden eine gute und verlässliche Partnerin zu sein", sagt Christina Scheidegger zur neuen Herausforderung.Erfreut zeigt sich auch der Präsident des Verwaltungsrates, Ralph A. Jeitziner, Leiter Vertrieb der Helvetia Schweiz: "Christina Scheidegger hat ihren beruflichen Werdegang bei Coop Rechtsschutz absolviert und erfüllt das Anforderungsprofil vollumfänglich. Ihre Wahl in die Geschäftsleitung in Teilzeit unterstreicht zudem das Bekenntnis der Coop Rechtsschutz zu fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihr viel Erfolg und Freude in ihrer neuen Funktion."Innovative Rechtsschutzlösungen und die Bearbeitung von Rechtsfällen bilden das Kerngeschäft der Coop Rechtsschutz AG. Pro Jahr werden der Coop Rechtsschutz AG über 40'000 Rechtsfälle neu angemeldet und behandelt.Pressekontakt:Christina Scheidegger, Leiterin Rechtsdienst, T. +41 62 836 00 43, christina.scheidegger@cooprecht.chPetra Huser, Leiterin Kommunikation, T. +41 62 836 00 40, petra.huser@cooprecht.chOriginal-Content von: Coop Rechtsschutz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053801/100910955