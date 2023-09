Zürich (ots) -Endlich ist es soweit und die umfassenden Umbauarbeiten auf dem Womenswear Floor vom Globus Zürich Bahnhofstrasse sind beendet. Auf über 1'400m2 im zweiten Stock findet man alles, was das Damenherz begehrt. Die neue Abteilung begeistert mit einem breiten Fashionangebot und vielen Markenwelten, von zeitlosen Klassikern bis hin zu saisonalen Trends von Brands wie Acne Studios, Zimmermann, Dries Van Noten, Hugo Boss, Etro, Sandro, Maje und vielen mehr. In der einzigartigen Schuhwelt auf 330m2 trifft man auf Brands wie Christian Louboutin, Jimmy Choo, Roger Vivier, Gianvito Rossi, Tod's, Chloé, Aquazurra und Stuart Weitzmann und in der eigenen Personal Shopping Lounge kann "Frau" sich individuell beraten und verwöhnen lassen. Die Personal Shopping Area auf rund 60m2 fasziniert mit eigenem, abgetrennten Eingangsbereich, zwei grossen Umkleideräumen, Garderoben und einer kompletten Bar und soll ein unvergessliches und individuelles Einkaufserlebnis bieten. Ausserdem kann die Lounge Area für private Events gebucht werden.Die heute Morgen neu eröffnete Damenabteilung trägt die Handschrift der mehrfach preisgekrönten Interior Designerin, Sara Ricciardi, aus Mailand. Die helle Verkaufsfläche ist offen und einladend, farblich im Einklang mit der Natur, mit Kupfertönen und nude Nuancen, die durch grüne Majoliken und Aluminiumelemente aufgemischt werden. Weiter schaffen Blumenbouquets, feminine und moderne Elemente und grosszügige Umkleidekabinen in sanften Farbverläufen für eine angenehme und entspannte Atmosphäre.Über GlobusMit seiner langjährigen Tradition ist GLOBUS eine Ikone in der Schweiz. Seit fast 130 Jahren begeistern die Warenhäuser der Gruppe ihre Kundschaft mit einem erlesenen und qualitativ hochstehenden Warenangebot für einen gehobenen Lebensstil. Ergänzt wird das Angebot mit dem unvergleichlichen Service, für den GLOBUS und seine etwa 1'800 Mitarbeitenden bekannt sind. Diese erwirtschaften mit 9 Warenhäusern und ihrem Online-Kanal einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Schweizer Franken. Seit dem Frühjahr 2020 gehört GLOBUS zur führenden europäischen Luxuswarenhausgruppe, zu der einige der traditionsreichsten und erfolgreichsten Warenhäuser wie das Berliner KaDeWe, Rinascente in Italien, Illum in Dänemark und seit August 2022 auch die Selfridges Gruppe (Brown Thomas, Arnotts und De Bijenkorf) gehören. Eigentümer der Gruppe sind die österreichische SIGNA und die thailändische Central Group. Um GLOBUS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, investieren die Eigentümer in den nächsten Jahren CHF 300 Millionen in die Warenhäuser und die Marke GLOBUS.Pressekontakt:Franziska GaemperleMagazine zum Globus AGmedia@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100910958