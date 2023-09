Die Aktie von ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen sechs Monaten 24% an Wert verloren und notiert heute auf dem tiefsten Stand seit 6 Monaten. Dabei ging es mit dem Medienkonzern alleine auf Monatssicht um 13% nach unten an der Börse - in den vergangenen drei Jahren müssen ProSiebenSat.1-Aktionäre einen Kursverlust von 32% verbuchen. Und das langfristige Bild sieht sogar noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...