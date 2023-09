© Foto: insta_photos / stock.adobe.com



Analysen zu DNB's grüner DNA, Gold-Inflationsstrategien, High Yield Bonds' Geheimnissen und Stöwers Obstgarten-Diversifikation. Jetzt lesen!

In diesen vier Beiträgen können Anleger Top-Kapitalmarktexperten über die Schultern schauen. Alle sind zuerst in der Smart Investor September-Ausgabe erschienen.

In der DNA von DNB



Die skandinavische DNB Asset Management gehört zu den Pionieren nachhaltigen Investierens. Bereits seit 35 Jahren wird nach ökologischen, sozialen und unternehmensethischen Vorgaben angelegt. Die SI-Fondsanalyse geht der Frage nach, welche strikten Auswahlkriterien bei der Aktienauswahl im DNB Renewable Energy (WKN: A0MWAL) greifen und auf welche Subsektoren Fondsmanager Christian Rom verstärkt setzt. Zudem erfahren Leser, wie sich der Fonds im Vergleich mit seinen Wettbewerbern geschlagen hat, welche Titel zu den aktuellen Top-Holdings zählen und warum die Kursverluste bei Siemens Energy antizyklisch zum Einstieg genutzt wurden. Lesen Sie hier die Analyse.

__________________________________________________________________________________

Kampf der Inflation



Ronald Stöferle und Mark Valek von der Incrementum AG aus Liechtenstein sind durch ihren jährlich erscheinenden "In Gold We Trust"-Report Freunden des Edelmetalls bestens bekannt. Mit der Strategie des von den beiden Experten gelenkten Incrementum Inflation Diversifier Fund (WKN: A1XDUW) soll für Anleger ein langfristiger Kaufkraftzuwachs erzielt werden. Die Smart Investor-Fondsanalyse erörtert, wie die inflationssensitiven Assets in Inflations- und Deflationsphasen gesteuert werden. Zudem erfahren Leser, wie die Portfoliomanager aktuell positioniert sind und wie sich der Fonds, der im Krisenjahr 2022 satte 18% zugelegt hat, längerfristig geschlagen hat. Lesen Sie hier die Analyse.

__________________________________________________________________________________



Bonds mit aktienähnlichen Renditen



Über unterschiedliche Konjunkturzyklen hinweg konnten Anleger mit High Yield Bonds langfristig knapp 5% p.a. erwirtschaften. In der Smart Investor-Kolumne erläutert Norbert Schmidt, Fondsmanager des FU Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M), von der Heemann Vermögensverwaltung AG, warum aus seiner Sicht das Bond-Segment, das aktienähnliche Renditen ermöglicht, von etlichen Investoren als übertrieben risikobehaftet eingestuft wird. Zudem führt er aus, warum es im aktuellen Jahr eine historische Einstiegschance für High Yields geben könnte und wie sich die Papiere in Krisenzeiten im Vergleich zu Aktien geschlagen haben. Lesen Sie hier die Kolumne.

__________________________________________________________________________________



Diversifikation im Obstgarten



Im Smart Investor-Fondsinterview gewährt Dirk Stöwer, Geschäftsführer der Kontor Stöwer Asset Management GmbH, einen Blick in seinen Obstgarten. Dabei erläutert er die Schwierigkeit von Prognosen sowie neue Chancen durch die veränderte Zinssituation für Multi Asset-Fonds. Zudem erfahren Leser, wie der Experte den neuen Unternehmensanleihen-Fonds KSAM Rebo Flex (WKN: A3DV7N) aktuell positioniert hat und welche Kriterien Unternehmen erfüllen müssen, um in die Fonds mit Aktienfokus, den KSAM-Value² (WKN: A2QAX5) und den NESTOR Europa (WKN: A2ALWN), aufgenommen zu werden. Darüber hinaus gibt der Experte eine Einschätzung, wie Digitalisierung und KI das Assetmanagement verändern. Lesen Sie hier das Interview.

Autor: Smart Investor und wallstreetONLINE Zentralredaktion