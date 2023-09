© Foto: Ussama Azam auf Unsplash



Die Aktien von C3.ai crashen um rund elf Prozent, nachdem das KI-Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Wie sind die Aussichten?

C3.ai meldete für das erste Quartal einen Nettoverlust von 64,4 Millionen US-Dollar oder 56 Cents pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 71,7 Millionen US-Dollar oder 67 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 72,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 65,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die von FactSet befragten Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Nettoverlust von 17 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 71,6 Millionen US-Dollar gerechnet.

In Bezug auf Künstliche Intelligenz sagte CEO Thomas Siebel, dass die Marktchance "unmittelbar ist und wir beabsichtigen, sie zu ergreifen."

Das Unternehmen prognostizierte für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 72 und 76,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche FactSet-Schätzung von 73,8 Millionen US-Dollar.

Die Aktien von C3.ai sind in diesem Jahr um 181 Prozent gestiegen, während der S&P 500 um knapp 17 Prozent zugelegt hat. Der techlastige Nasdaq 100 notiert aufgrund des KI-Hypes sogar um satte 41,5 Prozent höher.

Nach Bekanntgabe der Earnings notiert der KI-Titel vorbörslich um bis zu elf Prozent tiefer. "Wir glauben weiterhin, dass C3.ai auf dem Weg zu einer Beschleunigung [in der zweiten Jahreshälfte] ist, aber mit weniger Margenaufwärtspotenzial und Aktien, die C3.ai immer noch eine höhere Nachfrage zuschreiben, bleiben wir an der Seitenlinie", kommentieren D.A. Davidson-Analysten die Zahlen in einer Kundenmitteilung. Wedbush hat in der Folge das Kursziel für die C3.ai-Aktie von 50 auf 42 US-Dollar gesenkt und das Outperform-Rating beibehalten. Der Analystenkonsens lautet "Halten" und impliziert ein Abwärtspotenzial von knapp 14 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

