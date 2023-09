Hamburg (ots) -Egal ob im Camper, auf dem Festival oder im Garten: Strom wird auch mobil immer gebraucht. Für Smartphone oder Tablet reicht eine Powerbank in Handtasche oder Rucksack - doch manchmal muss es mehr sein oder für Tage halten. Hier kommen Powerstations ins Spiel: Diese mobilen Speicher besitzen sogar 230-Volt-Anschlüsse. COMPUTER BILD hat zehn Modelle getestet.Gut: Alle Testkandidaten liefern die vom Hersteller versprochene Leistung, innerhalb der Größenkategorien gibt es aber Unterschiede: Während die Anker 521 nur 200 Watt (W) bringt, gibt die ebenso große Bluetti EB3A dauerhaft 600 und kurzzeitig 1200 W ab. Das reicht dann auch mal für die Bohrmaschine. Die 1-kWh-Batterien erreichen mindestens 1200 W, wobei die EcoFlow Delta 2 sogar 1800 W und kurzzeitig 2700 W hinauspustet. Bei den großen Modellen liefert die Jackery Explorer 2000 Plus die dickste Leistung: 3000 W.Wichtig bei diesen Geräten: Wie schnell ist der Saft wieder aufgeladen? Schlusslicht ist hier die Anker 521, die nur mit maximal 73 W lädt. Mit der höchsten Leistung (2006 W) tankte die Jackery Explorer 2000 Plus.Fazit: Hersteller EcoFlow holt zwei Mal den Testsieg. Die River 2 Max ist die beste kleine, die Delta 2 die beste 1-Kilowattstunden-Powerstation. Die Anker 767 ist Spitzenreiter bei den Großen. Sie bietet das beste Gesamtpaket aus hohen Leistungswerten und guter Handhabung.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 19/2023, die ab 8. September 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5597832