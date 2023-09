Hannover (ots) -Um die jahrhundertealte Kulturlandschaft zu bewahren, haben vom 02. bis 03. September zwei lavera Mitarbeiter sowie 10 freiwillige Helfer unter Anleitung des Teams vom Naturpark Karwendel die 1200m hoch gelegene Kastenalm im Hinterautal bei Scharnitz wieder hergerichtet.Das Hinterautal bei Scharnitz ist ein beliebtes Ausflugsziel zu den Ursprungsquellen der Isar, das viele Wanderer und Radler mit einem Besuch auf der wunderbar gelegenen, 1200m hohen Kastenalm verbinden. Wie auf den meisten Almen, fehlt es auch auf der Kastenalm an Arbeitskraft, um die Almflächen vor Verbuschung zu schützen. Ohne freiwillige Helfer und Helferinnen, das Pflegeprogramm des Naturpark Karwendel sowie Sponsoren wie lavera würden diese einzigartigen Naturflächen als wertvolles Naturerbe verloren gehen.Ein Ziel der Marke lavera ist es, die Natur zu bewahren, schon weil die Naturkosmetik-Pflegeprodukte aus der Natur kommen. Darum fördert lavera die wichtige Arbeit des Naturparks Karwendel und hat die Pflegeaktion auf der Kastenalm mit Mitteln aus dem lavera Waldprojekt* möglich gemacht. An zwei Tagen haben insgesamt 12 Naturliebhaber unter Anleitung des Karwendel-Teams mit ihrer Leidenschaft für die Natur und viel Spaß die Weideflächen rund um das Almhaus entbuscht. Darüber hinaus wurden Wege für das Vieh freigeschnitten und wieder gangbar gemacht, altes Holz gestapelt sowie altes Schwendmaterial zu Haufen geschichtet.Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana: "Hochalmen sind nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern spielen auch eine wichtige Rolle für die regionale Viehwirtschaft und den einzigartigen Artenreichtum im Karwendel-Naturpark. Sie haben zudem eine wichtige Bedeutung für den Boden- und Umweltschutz, der gerade in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger wird. Die dichte Bodenvegetation ist nicht nur ein nahrhaftes, natürliches Futter für die Tiere, sondern auch ein wichtiger Faktor, um den Boden auch bei starken Regenfällen und Steinlawinen zu halten. Wir freuen uns, dass wir die Arbeit des Naturpark-Karwendel unterstützen können und mit dazu beitragen, diese einzigartige Kulturlandschaft zu erhalten."[1] *10 Cent von ausgesuchten Produkten werden europaweit dafür verwendet, die Natur zu schützen, zu renaturieren oder mit Bäumen wieder aufzuforsten, die sich gegen den Klimawandel besser behaupten können.Pressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.de (Nachhaltigkeit) oder presse@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/5597918