thyssenKrupp nucera - mit einem Zuteilungspreis von 20,00 EUR je Aktie und einem zukünftigen Freefloat von rund 24% am 7. Juli an den Start gegangen. Dann alle überrascht. Das zweite IPO in diesem Jahr am deutschen Kapitalmarkt konnte dem unruhigen Umfeld trotzen. Und den ersten Meilenstein - Indexaufstieg erreicht.Wenig überraschend war der Aufstieg des Newcomers in den SDAX. Denn nach dem ersten Kurs bei 20,02 EURam 7. Juli ging es hoch mit der thyssenKrupp nucera (ISIN:DE000NCA0001) Aktie. Und dann wieder beruhigt - aktuell bei 21,01 EUR (XETRA, 15:45 Uhr). Langsam nähert man sich dem Ausgabekurs. ...

