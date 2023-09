München (ots) -Alice Weidel - die Chefin der AfD ist das prominenteste Gesicht ihrer Partei. Während die radikalen Kräfte an Einfluss gewinnen, steigen die Umfragewerte der AfD auf neue Rekordwerte. Ausgerechnet in einer Zeit, in der der Verfassungsschutz vermehrt verfassungsfeindliche Bestrebungen in der Partei erkennt. Weidel scheint bereits vom Kanzleramt zu träumen. Aber will die selbsternannte Alternative für Deutschland wirklich regieren? Und wie eigentlich, wenn niemand mit ihnen koalieren will?Zu diesen und weiteren Themen begrüßt Moderator Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, am Sonntag, den 10. September, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um 14:00 Uhr auf tagesschau24 zu sehen sein sowie um 18:00 Uhr im Ersten.Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Alice Weidel stellen - über die Social Media-Kanäle von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" (fragselbst) sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es voraussichtlich ab 12:35 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der Tagesschau. Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie zusammen ab 14:00 Uhr auf tagesschau.de.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Martin SchmidtPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5597945