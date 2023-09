Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nutzte die Marktchancen in den Schlüsselsektoren, um im ersten Halbjahr 2023 signifikant zu wachsen, und optimierte gleichzeitig seine Unternehmensstrategie, um den globalen wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.Shanghai Electric hat sich im Berichtszeitraum für eine kohlenstoffarme Transformation sowie für saubere und erneuerbare Energien eingesetzt, um Chinas "Dual-Carbon"-Ziel zu unterstützen. Im ersten Halbjahr stiegen die Auftragseingänge für Ausrüstungen für die Kernenergie um 182,33% und für hocheffiziente saubere Wärmekraftwerke um 386,67%. Dies führte zu Rekordumsätzen und -gewinnen.Der Betriebsertrag belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 53,078 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 5,54% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach einem Verlust in 2022 stieg der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn auf 590 Millionen RMB. Die Aufträge für Energieanlagen, Industrieanlagen und integrierte Dienstleistungen beliefen sich auf insgesamt 82,01 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 38,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Auftragsbestand im Juni um 5,8% auf 284,18 Milliarden RMB erhöhte.Energieanlagengeschäft führt Wachstum anAls weltweit führender Anbieter von Energieanlagen hat das Unternehmen seine Industriestruktur verbessert, um seinen Kunden zu helfen, umweltfreundlicher zu werden. Der Betriebsertrag im Energieanlagengeschäft stieg im ersten Halbjahr um 5,8% auf 25,677 Milliarden RMB, die Bruttogewinnmarge betrug 19,4%. Der Gewinn stieg um 63,4% auf 518 Millionen RMB.Shanghai Electric erhielt im ersten Halbjahr Aufträge im Nuklearbereich im Wert von 7,815 Milliarden RMB, ein Anstieg um 182,33%. Zu den Erfolgen zählen Aufträge für gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren der vierten Generation, der kommerzielle Betrieb des ersten Reaktors Hualong One in Westchina und Angebote für Kernfusionsversuchsanlagen.Der letztjährige Auftragsrekord für Kohlekraftwerke wurde vervierfacht und erreichte im ersten Halbjahr 22,679 Milliarden RMB.DienEnergiewende vorantreibenMit seinem Dual-Carbon Action Plan hat Shanghai Electric signifikante Fortschritte auf dem Weg zu seinem Ziel gemacht, den Kohlenstoff-Spitzenwert vor 2035 zu erreichen und bis 2055 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg klimaneutral zu sein. Dies öffnet die Tür für die Expansion in die Solar- und Wasserstoffenergie und zeigt Chinas Engagement, seine Wirtschaft mit neuen Energie-Systemlösungen zu dekarbonisieren.Shanghai Electric demonstrierte seine Expertise mit einem 500kW/3000kWh Vanadium-Redox-Flow-Battery-Energiespeichersystem und stellte damit seine technischen Fähigkeiten im Bereich Vanadium-Redox-Flow-Batteries (VRFB) unter Beweis.Das Unternehmen ist auch führend bei der nächsten Generation von N-Type-Photovoltaik-Technologien, indem es in diesem Jahr die Kapazitäten und die F&E für hocheffiziente Heterojunction-Solarzellen und -Module erhöht. Im ersten Halbjahr 2023 gingen mehrere Photovoltaikprojekte im Ausland ans Netz. Shanghai Electric baut außerdem den weltweit größten CSP-PV-Komplex in Dubai.Modernste industrielle LösungenIm ersten Halbjahr 2023 erzielte Shanghai Electric im Bereich Industrieausrüstung einen Betriebsgewinn von 19,609 Milliarden RMB, 17% mehr als im Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge betrug 16,8% und der Betriebsgewinn stieg um 38,4% auf 779 Millionen RMB.Shanghai Electric liefert fortschrittliche Fertigungslösungen für die Luftfahrt, wobei die Tochtergesellschaft Broetje kürzlich Schwerlastroboter an die Gulfstream Aerospace Corporation geliefert hat. Eine weitere Tochtergesellschaft, Thales Transport & Security, hat vor kurzem ein autonomes Zugsteuerungs-Signalsystem mit 5G und Hinderniserkennung auf den Markt gebracht.Integrierte Dienste läuten eine intelligentere Zukunft einDer Geschäftsbereich integrierte Dienstleistungen von Shanghai Electric erzielte im ersten Halbjahr ein Betriebsergebnis von 10,265 Milliarden RMB und einen Betriebsgewinn von 581 Millionen RMB. Das Unternehmen arbeitet auch an der intelligenten Fertigung durch die Integration von künstlicher Intelligenz, 5G und dem industriellen Internet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2202909/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2202910/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-prasentiert-robuste-finanzergebnisse-zur-jahresmitte-mit-rekordwachstum-in-den-bereichen-kohlenstoffarme-und-erneuerbare-energie-301920906.htmlPressekontakt:shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5597947