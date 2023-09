EQS-News: Bitgamo S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Umtausch von Kryptowährungen ohne KYC-Legitimationsprüfung sorgt für Aufsehen Luxemburg-- Bitgamo , eine bahnbrechende Kryptobörse, sorgt auf dem globalen Kryptomarkt für Aufsehen, indem sie eine innovative Lösung sowohl für Kryptofans als auch für Kryptoneulinge bietet. Als weltweit erste Kryptobörse, die einen reibungslosen Umtausch von Krypto- in Fiatgeld ohne die Notwendigkeit einer KYC-Legimitationsprüfung ("Know your Customer") oder einer Kontoregistrierung bietet, hat es sich Bitgamo zur Aufgabe gemacht, die Akzeptanz digitaler Währungen in Ländern voranzutreiben, die bei der Annahme dieser Finanzrevolution noch hinterherhinken. Die Anziehungskraft von Bitgamo wird noch dadurch verstärkt, dass die Börse Wechselkurse anbietet, die beständig über den aktuellen Marktkursen liegen. Wichtigste Merkmale von Bitgamo : * Beste Wechselkurse: Bitgamo ist stolz darauf, die wettbewerbsfähigsten Wechselkurse auf dem Markt anzubieten, damit die Nutzer den besten Wert für ihre Kryptowährungen erzielen können. * Keine Kontoregistrierung erforderlich: Verabschieden Sie sich von den zähen und zeitaufwändigen Registrierungsprozessen. Bitgamo vereinfacht Kryptotransaktionen durch die Abschaffung der Notwendigkeit von Nutzerkonten. * Kein Dokumentationsaufwand: Bitgamo belastet ihre Nutzer nicht mit umfassenden Verifizierungsanforderungen für Dokumente, wie Reisepass-Scans, Identitätsnachweise oder Nachweis vorhandener Mittel. * Unverzügliche Transaktionen: Erleben Sie die Geschwindigkeit und Annehmlichkeit des sofortigen Umtauschs von Krypto- in Fiatwährungen mit den nahtlosen One-Click-Transaktionen von Bitgamo. Die bemerkenswerte Fähigkeit von Bitgamo , deutlich höhere Wechselkurse als ihre Wettbewerber anzubieten, ist das Ergebnis eines innovativen Verteilungsmodells. Die Börse nutzt ein Netzwerk vertrauenswürdiger externer Partner, um den Fluss von Kryptowährungen in Regionen zu ermöglichen, in denen der Erwerb oder die Investition in digitale Werte traditionellerweise eine Herausforderung darstellt, insbesondere im Nahen Osten und anderen unterversorgten Ländern. Infolgedessen sticht Bitgamo als die schnellste, sicherste und diskreteste Alternative heraus, um Kryptowährungen in USD umzuwandeln. Dies ermöglicht es den Nutzern, Transaktionen mühelos und unverzüglich abzuschließen. Der Schutz der Privatsphäre der Nutzer bleibt eines der wichtigsten Anliegen von Bitgamo . Im deutlichen Gegensatz zu anderen Dienstleistern verzichtet Bitgamo auf den Einsatz von externen Web Analytics, Kundendienstsoftware, Marketing-Automatisierungsplattformen oder in die Privatsphäre eingreifende E-Mail-Marketing-Kampagnen. Als überzeugter Befürworter der Dezentralisierung setzt Bitgamo die höchsten Standards beim Schutz der Nutzerdaten und der Privatsphäre. Entdecken Sie die Zukunft des Umtauschs von Kryptowährungen auf der offiziellen Website von Bitgamo und erleben Sie eine wirklich revolutionäre Art des Handels mit digitalen Werten. Über Bitgamo: Bitgamo ist eine Kryptobörse, die im Jahr 2020 durch eine renommierte Finanzgruppe mit dem Ziel gegründet wurde, die Vorteile von Kryptowährungen in Regionen einzuführen, in denen der Erwerb oder Besitz digitaler Werte traditionellerweise ein schwieriges Unterfangen darstellt, und zugleich dringliche Datenschutzfragen anzugehen. Durch die Umverteilung von Kryptowährungen über ein Netzwerk vertrauenswürdiger externer Partner bietet Bitgamo Wechselkurse an, die beständig bis zu 10 % über den aktuellen Marktkursen liegen. Gabriel Weber press@bitgamo.com



