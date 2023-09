EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CHAPTERS Group AG: Ausgründung der zur NGC Nachfolgekapital GmbH gehörenden Gebäudedienstleistungs-Gruppe im Rahmen eines Management Buy-Outs



07.09.2023 / 18:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG gibt heute die erfolgreiche Ausgründung der ARUDI GmbH ("ARUDI"), die die Firmen gelford GmbH Gebäudereinigung und Dienstleistungen, Diamant Gebäudereinigungsdienst GmbH, Calmund & Riemer GmbH sowie Bastex Schädlingsbekämpfung & Hygienetechnik GmbH bündelt, aus der Tochterfirma NGC Nachfolgekapital GmbH im Rahmen eines 100%-igen Management Buy-Outs bekannt. ARUDI wird unverändert durch das NGC Nachfolgekapital Management Team und die bisherigen operativen Geschäftsführer geführt. Auch die Geschäftsführungen aller vier operativen Unternehmen aus den Bereichen Gebäudedienstleistungen, Reinigung, Winterdienst, Facility Management und Schädlingsbekämpfung werden unverändert fortgeführt.



Die ARUDI-Gruppe wird weiterhin für Familienunternehmen im Dienstleistungssektor "Alles rund um die Immobilie" Lösungen für die unternehmerische Nachfolge am Markt bieten und plant, weitere Unternehmen aufzunehmen. Die Ausgründung gewährleistet eine stärkere Fokussierung und die zielgerichtete strategische Ausrichtung auf die speziellen Anforderungen dieser personalintensiven Dienstleistungsbranche, die einen systematischen und stringenten Aufbau von Mitarbeiterressourcen voraussetzt.



Die CHAPTERS Group AG hat in den Gründungsjahren der ARUDI einen entscheidenden Beitrag geleistet und tatkräftig deren schnelles Wachstum unterstützt. "Die Ausgründung der ARUDI GmbH stellt einen logischen Schritt in der Wachstumsstrategie der Gruppe dar", so Jan-Hendrik Mohr, Vorstandsvorsitzender der CHAPTERS Group AG. "Mit der Entwicklung, welche die ARUDI-Gruppe seit ihrer Gründung zeigen konnte, sind wir sehr zufrieden. Wir sind zudem stolz darauf, dass wir die Ausgründung gemeinsam mit dem Management Team der NGC Nachfolgekapital, das dieses Wachstum erfolgreich vorangetrieben hat, ermöglichen können. Als CHAPTERS Group AG erlaubt uns dieser Schritt, unsere Ressourcen und unser Know-how verstärkt auf das Wachstum in anderen, weniger personalintensiven Branchen zu konzentrieren."



Die ARUDI-Gruppe hat im Jahr 2022 mit rund 580 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 16 Mio. und ein operatives EBITDA (adj.) von rund EUR 3 Mio. erreicht. Hiervon sind rd. EUR 8 Mio. bzw. 1,7 Mio. im Konzernabschluss 2022 der CHAPTERS Group AG enthalten. Mit der Transaktion realisiert die CHAPTERS Group AG einen positiven Effekt auf den zum 31.12.2022 ermittelten Basiswert von rd. EUR 0,07 je Aktie.



Die Transaktion soll noch im dritten Quartal 2023 vollzogen werden.



07.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com