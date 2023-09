LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global operierendes Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat die beiden Branchenlösungen AdSpark und Smart Service Operations für Unternehmen auf den Markt gebracht. Sie verkürzen die Markteinführungszeit von Produkten auf der Plattform Salesforce.

AdSpark, unterstützt von LTIMindtree und Salesforce, ermöglicht Einzelhandelsunternehmen einen schnellen Einstieg in die Erweiterung ihrer eigenen Retail-Media-Plattformen. Die Lösung wurde speziell für die Einzelhandelsbranche entwickelt und bietet Self-Service-Funktionen, z. B. Unterstützung für verschiedene Vertriebskanäle wie etwa digitale Medien, soziale Medien, Filialgeschäfte, Out of Facility (OOF) und Printmedien, sowie die Möglichkeit zur Segmentierung und punktgenauen Ansprache anhand von Kundenpräferenzen. Die Lösung bietet eine 360-Grad-Echtzeit-Analyse der Kampagnenleistung über alle Kanäle hinweg sowie nahtlose Integrationen mit führenden Werbetechnologie-Servern. Die ohne Programmierkenntnisse nutzbare Plattform richtet sich an die spezifischen Bedürfnisse von Einzelhandelsunternehmen und ermöglicht es Einzelhandelsmarktplätzen, den Wettbewerbern immer voraus zu sein.

Smart Service Operations verbindet die Leistungsfähigkeit der Salesforce Service Cloud1, einschließlich Salesforce Field Service, mit der Plattform LTIMindtree NxT für Kunden aus der Fertigungsindustrie, dem Baugewerbe, dem Transportwesen, dem Bergbau, der Energie- und Versorgungsbranche und vielen weiteren Bereichen. Das Ziel ist es, auf eine Reihe verbreiteter Branchenprioritäten einzugehen, wie etwa auf die Sicherheit und die Qualifikation der Arbeitnehmer, die Steigerung der betrieblichen Effizienz, die Verarbeitung schwer zu erfassender, komplexer Daten sowie die proaktive Wartung von Anlagen mithilfe von KI- und Edge-Processing-Funktionen. Die Lösung eröffnet darüber hinaus grenzenlose Möglichkeiten, mit denen andere damit zusammenhängende Probleme gelöst und die Lücken der menschlichen Erfahrung geschlossen werden können.

Sudhir Chaturvedi, President und Executive Board Member von LTIMindtree, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir sind stets bestrebt, digitale Technologien bereitzustellen, die über maximales Potenzial zur Förderung von Innovationen und Produktivität verfügen. AdSpark und Smart Service Operations von LTIMindtree erfüllen die Ansprüche an eine einheitliche, umfassende digitale Plattform, die es Einzelhandelsunternehmen, Technologiemarktplätzen, Herstellerunternehmen und Unternehmen des öffentlichen Sektors ermöglicht, ihre Umsätze und ihre betriebliche Effizienz zu steigern. Wir freuen uns, dass bereits mehrere Kunden aus aller Welt AdSpark und Smart Service Operations auf ihrem Weg zur digitalen Transformation nutzen."

"Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen benötigen einen 360-Grad-Rundumblick auf ihre Kunden, um in einem zunehmend disruptiven, wettbewerbsintensiven Umfeld Wachstum erzielen zu können", so Amarendra Kumar, Vice President und Leiter des Bereichs Ecosystems von Salesforce Indien. "Die Lösung AdSpark von LTIMindtree beschleunigt die geschäftliche Transformation bei unseren gemeinsamen Kunden, indem sie die Salesforce-Plattform erweitert, um Werbeanzeigen nach Maß für Einzelpersonen zu erstellen, die Konversionsraten zu steigern und die Werbeerfolge zu maximieren."

1 Salesforce, Service Cloud und andere sind Marken von salesforce.com inc.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein global operierendes Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, durch Nutzung digitaler Technologien Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer immer enger zusammenwachsenden Welt eine bessere Wettbewerbsdifferenzierung, bessere Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Profis in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Unternehmen Larsen and Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung extrem komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsprojekten im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

