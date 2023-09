Bei der IAA in München sind alle Augen auf die neuesten Elektroflitzer aus China gerichtet. 30 Hersteller aus dem Reich der Mitte präsentieren auf der Messe ihre Neuheiten. Was bedeutet das für VW & Co.?

Viele Autos und Marken sind hierzulande bislang unbekannt. Das könnte sich jedoch laut Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran von Flossbach von Storch bald ändern. Vorndran ist kürzlich von einer China-Reise zurückgekehrt, und zeigt sich im Interview mit wallstreetONLINE beeindruckt von Chinas Fortschritten in der Elektromobilität.

In China seien autonome Taxis in der "German City" Anting bereits Realität. Deutsche Autohersteller, allen voran der ehemalige Marktführer Volkswagen, verlieren dagegen zunehmend an Boden auf dem wichtigen Absatzmarkt.

Ob er für VW, Mercedes-Benz und Co. noch Chancen sieht in China und ob chinesische Autos auch auf Deutschland's Straßen bald in der Mehrheit sein könnten: Das und mehr im Interview!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion