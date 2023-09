Der Vorstand (der "Vorstand") von ReNew Energy Global plc ("ReNew") hat den Rücktritt von Herrn Kedar Upadhye als Chief Financial Officer von ReNew Energy Global Plc zum 6. September 2023 angenommen. Der Rücktritt von Herrn Upadhye wird am 30. Oktober 2023 wirksam. Herr Upadhye tritt zurück, um eine Gelegenheit außerhalb von ReNew in einem produktorientierten Sektor wahrzunehmen, und seine Entscheidung, zurückzutreten, hat ausschließlich persönliche Gründe und ist nicht das Ergebnis von Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten mit ReNew, dem Vorstand oder der Geschäftsleitung oder von Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Richtlinien oder die Praktiken von ReNew beziehen. Der Vorstand dankt Herrn Upadhye für seine Dienste und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Upadhye wird bis zum Datum seines Rücktritts weiterhin als Chief Financial Officer von ReNew tätig sein. Nach dem Rücktritt von Herrn Upadhye wurde Herr Kailash Vaswani mit Wirkung vom 31. Oktober 2023 zum Chief Financial Officer von ReNew ernannt.

Herr Upadhye sagte: "ReNew ist führend auf dem indischen Markt für erneuerbare Energien, auch im Bereich der Unternehmensführung und -kontrolle, und ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen eine großartige Zukunft vor sich hat. Ich möchte dem Vorstand und der Geschäftsleitung von ReNew, insbesondere Sumant, für eine lohnende Erfahrung danken."

Herr Vaswani ist President, Corporate Finance bei ReNew, war zuvor als Interim-CFO tätig und ist eines der Gründungsmitglieder des Unternehmens. Er war maßgeblich an der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital in Höhe von über 15 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen seit seiner Gründung beteiligt. Darüber hinaus war Herr Vaswani für Fusions- und Übernahmetransaktionen mit mehreren namhaften Investoren verantwortlich und leitete die Bereiche Treasury, Kapitalzuweisung, IR und Cash Management. Als Mitglied der Geschäftsleitung von ReNew hat er maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen, indem er an strategischen Entscheidungen und dem Aufbau der Organisation sowie dem Wachstum des Anlagenportfolios durch organische und anorganische Ergänzungen beteiligt war.

Herr Vaswani ist Wirtschaftsprüfer und war zuvor auf den Finanzmärkten tätig. Er begann seine Karriere als Research Analyst bei CRISIL (im Besitz von S&P und Indiens führendem Rating-Anbieter), bevor er zu Morgan Stanley wechselte, wo er im Bereich Fixed Income Research für die US-amerikanischen und europäischen Anleihemärkte zuständig war. Herr Vaswani arbeitete auch bei der Aditya Birla Group und Saffron Asset Advisors in verschiedenen Funktionen im Bereich Unternehmensfinanzierung und Investitionen und unterstützte sie bei Investitionsentscheidungen im Wert von über 6,5 Milliarden US-Dollar in Indien und den Vereinigten Staaten.

Herr Vaswani sagte: "Ich freue mich darauf, diese Aufgabe zu übernehmen und meinen Weg fortzusetzen, ReNew zum besten Anbieter von Dekarbonisierungslösungen weltweit zu machen. Dies ist erst der Anfang einer mehrere Jahrzehnte dauernden Energiewende, und ich freue mich sehr, Teil des ReNew-Teams zu sein."

Herr Sumant Sinha, Gründer, Vorsitzender und CEO von ReNew, sagte: "Es ist bedauerlich, dass Kedar uns verlässt, aber wir erkennen an, dass Menschen persönliche Gründe haben. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir können uns glücklich schätzen, jemanden von dem Kaliber von Kailash in unserer Organisation zu haben und freuen uns, dass er die Rolle des CFO übernehmen kann. Kailash hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ReNew durch seine jahrzehntelangen Mittelbeschaffungs- und Finanzaktivitäten bei ReNew eine Führungsposition in diesem Sektor erlangt hat."

Über ReNew

ReNew ist Indiens führendes Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq (Nasdaq: RNW, RNWWW) gelistet ist. Das Portfolio an sauberer Energie von ReNew ist mit ca. 13,7 GW auf Bruttobasis (Stand: 30. Juni 2023) eines der größten weltweit. ReNew ist nicht nur ein großer unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen auf gerechte und integrative Weise in den Bereichen saubere Energie, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die für die Bewältigung des Klimawandels immer wichtiger werden. Für weitere Informationen besuchen Sie renew.com und folgen uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

