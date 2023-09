Laut dem vierteljährlichen Bericht können Influencer-Beziehungen Umsatz und Markenbekanntheit steigern

Tagger by Sprout Social, der globale Technologieführer für intelligenteres Influencer-Marketing, veröffentlicht heute seinen Fashion Influencer Marketing Index für das zweite Quartal. Der Bericht enthüllt die Modemarken mit dem erfolgreichsten Influencer-Marketing und wie die Erkenntnisse aus Millionen von gesponserten Beiträgen dabei helfen können, Umsatz und Markenbekanntheit zu steigern.

Mithilfe von Signals der Social Intelligence Engine von Tagger untersucht der Bericht die Plattform-Gesamtleistung im zweiten Quartal. Dem Fashion Influencer Marketing Index zufolge haben 446.000 Influencer 15,6 Millionen Mal über modebezogene Inhalte gepostet. Die meisten dieser Posts entfallen auf Instagram. TikTok erzielt jedoch weiterhin gute Ergebnisse für Marken und hat mit 2,18 die höchste Interaktionsrate aller Plattformen.

"Unser vierteljährlicher Fashion Report ist einer unserer Favoriten der Signals-Plattform, da die Branche immer wieder neue und innovative Wege zur Zusammenarbeit mit Influencern einschlägt", berichtet Dave Dickman, Global Head of Sales and Services bei Tagger by Sprout Social. "Einer der interessantesten Punkte dieses Quartalsberichts ist die internationale Reichweite von Influencern und die Fähigkeit einer einzelnen Person, eine ganze Stadt ins Rampenlicht zu katapultieren."

Hier einige wichtige Erkenntnisse aus dem aktuellen Fashion Influencer Marketing Report:

Format ist alles: Obwohl die Interaktionsrate von TikTok um 15 gesunken ist, übertrifft sie weiterhin andere Plattformen, einschließlich Instagram, um mehr als 120 %.

Obwohl die Interaktionsrate von TikTok um 15 gesunken ist, übertrifft sie weiterhin andere Plattformen, einschließlich Instagram, um mehr als 120 %. Die Besten: ZARA führt die Liste der meistgenannten Marken unter den Influencern im zweiten aufeinander folgenden Quartal an, gefolgt von Nike und Christian Dior auf den Plätzen zwei und drei.

ZARA führt die Liste der meistgenannten Marken unter den Influencern im zweiten aufeinander folgenden Quartal an, gefolgt von Nike und Christian Dior auf den Plätzen zwei und drei. Hashtags bestimmen den Erfolg: Der Bericht für dieses Quartal nennt außerdem die Hashtags, die Influencer verwenden, um das Engagement zu steigern fashion und ootd stehen an der Spitze.

Den vollständigen Fashion Influencer Marketing Report von Tagger für das zweite Quartal finden Sie unter: https://www.taggermedia.com/research/fashion-index-q2-2023

Über die Daten

Die Daten, auf die sich der Q2 Fashion Influencer Marketing Report bezieht, wurden über Signals erfasst die Social Intelligence Engine von Tagger. Untersucht werden modebezogene Beiträge von Influencern weltweit auf sozialen Plattformen vom 1. April 2023 bis zum 31. Juni 2023.

Über Tagger by Sprout Social

Tagger by Sprout Social revolutioniert die Nutzung von Daten und Analysen durch Top-Marken und Agenturen, um Creator- und Influencer-Marketingstrategien umzusetzen. Tagger ist eine bahnbrechende SaaS-Lösung mit einzigartiger Expertise, der globale Unternehmen vertrauen. Durch API-Partnerschaften mit den wichtigsten sozialen Kanälen verknüpft Tagger Millionen von Marken- und Influencer-Profilen mit Milliarden von sozialen Datenpunkten und bietet so die branchenweit zuverlässigsten Social-Media-Daten und umsetzbaren Erkenntnisse. Die Plattform von Tagger bietet leistungsstarke Analysen, All-in-One-Funktionen und strategische Integrationen für effiziente Kampagnen-Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter www.taggermedia.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230907255070/de/

Contacts:

Katie Huff

Trevelino/Keller

404.214.0722

khuff@trevelinokeller.com