Backlight-Führungskräfte mit Redebeiträgen bei SVG Sport Production Summit und DPP Espresso Summit der IBC Unternehmen auf Shortlist für drei Awards

Das globale Medien- und Unterhaltungstechnologieunternehmen Backlight wird bei der International Broadcasting Convention (IBC) in diesem Monat mit vielen neuen Produktaktualisierungen und -integrationen vertreten sein. Am Stand 1.D09 wird Backlight innovative Lösungen vorstellen, die den Lebenszyklus von Videoinhalten für Sender, Produzenten, Verlage und Distributoren optimieren.

