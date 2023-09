Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium hat am Mittwoch schon mit dem enormen Verlust von -10 % an den Börsen einen unglaublich schlechten Lauf begonnen. Der Abwärtstrend war in den vergangenen Tagen durch Kursgewinne etwas kaschiert worden. Nun aber schlägt die Stimmung wieder vollends um. Die Notierungen sind auch ohne jede Nachricht wieder kurz vor dem Abgrund. American Lithium musste am Mittwoch sogar ohne einen Grund nach unten ...

