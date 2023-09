WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat vor dem G20-Gipfel in Indien deutlich gemacht, eine gemeinsame Abschlusserklärung anzustreben. "Wir bringen Kompromissbereitschaft bei vielen strittigen Fragen mit, damit wir uns auf einen Text einigen können, mit dem alle leben können", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, vor Journalisten an Bord der "Air Force One" auf dem Weg nach Neu-Delhi. Von Seiten der USA sei in den vergangenen Tagen "Tag und Nacht" an einer gemeinsamen Erklärung gearbeitet worden. Man zeige einen großen Willen, Konsens zu erzielen. Bis zu einem endgültigen Kommuniqué sei es aber "noch ein weiter Weg" und man müsse abwarten, was passiere.

Ob es am Ende wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt, ist offen. Hintergrund ist der Streit zwischen dem Westen und Russland über den seit mehr als eineinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte zum zweitägigen G20-Gipfel zusammen.

Die Frage, ob das Fernbleiben des chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping die Dynamik des Gipfels ändern und eine Einigung auf ein gemeinsame Kommuniqué einfacher mache, verneinte Sullivan. Auch wenn Xi nicht anwesend sein werde, so seien doch Ministerpräsident Li Qiang und eine chinesische Delegation vor Ort. "Ich kann nicht sagen, dass ich persönlich eine grundlegende Änderung ihrer Haltung mitbekommen habe, nur weil Präsident Xi nicht da ist", sagte Sullivan./trö/DP/zb