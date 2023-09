DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHLANDPAKT - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, kritisiert den Deutschland-Pakt: "Der Scholz-Vorschlag zum Deutschland-Pakt bringt nichts Neues, nichts Überraschendes. Verfahrensbeschleunigung und Bürokratieabbau sind Evergreens", sagte Hüther. Nun müsse es auch etwas werden. "Alles irgendwie richtig, alles bekannt, aber kein Trigger für mehr Investitionen. Darum müsste es jetzt gehen." Hüther forderte dazu konkret die Abschaffung des Solidaritätszuschlags: "Überraschend wäre gewesen: eine breiter gefasste Investitionsprämie - nicht auf Dekarbonisierung begrenzt, sondern auch für digitale Investitionen - und eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags." Dieser sei faktisch eine Unternehmens-Sondersteuer. (Rheinische Post)

BAUWIRTSCHAFT - Vor dem geplanten Wohngipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 25. September wird in der Bau- und Wohnungswirtschaft der Ruf nach staatlichen Stützungsmaßnahmen lauter. So fordert der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) die Einführung einer staatlichen "Ersatzneubau-Prämie", also eine Art Abwrackprämie für Häuser. In einem Positionspapier des Lobbyverbands, das dem Handelsblatt vorliegt, heißt es: Bundesweit seien 1,76 Millionen der insgesamt 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser in einem Zustand, dass es nicht wirtschaftlich wäre, sie zu modernisieren. Hier wäre es sinnvoller, den bestehenden Bau abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. (Handelsblatt)

PFAS - Immer mehr Versicherer wollen mögliche Haftpflichtansprüche im Zusammenhang mit PFAS-Chemikalien nicht mehr versichern. Die Industrie ist empört. Auf der jährlichen Fachtagung vom Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft (GVNW) ist der zunehmende Ausschluss der Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit den sogenannten Ewigkeitschemikalien ein Streitthema. Sie werden in Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen und Textilien verarbeitet und zur Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen, in Pflanzenschutzmitteln oder Löschschaum verwendet und könnten unter anderem für Krebs, Diabetes und Unfruchtbarkeit verantwortlich sein. (Süddeutsche Zeitung)

BSI - Deutschlands Cybersicherheitsbehörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), wird künftig auch vom Silicon Valley aus arbeiten. In der kalifornischen Region sollen Fachleute des BSI im Verbund mit der Cyberagentur des Bundes künftig frühzeitig Trends in der Start-up-Szene und deren mögliche Folgen für die Cybersicherheit aufzuspüren. Entsprechende Informationen der Wirtschaftswoche bestätigten Behördenkreise auf Anfrage. Den Startschuss für die gemeinsame Projektarbeit mit dem Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus San Francisco gibt BSI-Präsidentin Claudia Plattner am heutigen Freitag in der Repräsentanz des deutschen Generalkonsuls in San Francisco. (Wirtschaftswoche)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 00:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.