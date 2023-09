Platzierung in führender Position im Bereich Firewalls der nächsten Generation

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, ist im Frost Radar Next Generation Firewalls Report 2023 als Innovations- und Wachstumsführer ausgezeichnet worden.

Der von Frost Sullivan erstellte Frost Radar Report 2023 bietet eine aufschlussreiche Marktanalyse, die die Akteure der Branche im Hinblick auf Wachstumsstrategie, Innovation, Kundenerfahrung und Marktanteil beurteilt. Der Bericht soll als wertvolle Ressource Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen für ihren Lösungsbedarf im Bereich Firewalls der nächsten Generation (NGFW) zu treffen.

"Mit unserer Aufnahme als führender Anbieter in den Frost Radar Report 2023 befinden wir uns in bester Gesellschaft", so Tim Liu, CTO und Mitgründer von Hillstone Networks. "Die Weiterentwicklung der breiteren Technologielandschaft bringt Herausforderungen im Hinblick auf die Sicherung unserer digitalen Infrastruktur mit sich. Die Aufnahme in den NGFW Frost Radar-Bericht unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung hochmoderner Lösungen. Wir stehen mit Stolz an der Spitze der Entwicklung von Firewalls der nächsten Generation. In dieser Position überschneiden sich unsere technischen Fähigkeiten mit unserem Engagement für die Stärkung von Cyber-Abwehrsystemen. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Bestreben, Grenzen immer weiter zu verschieben, unermüdlich Innovationen voranzutreiben und die Standards für Netzwerksicherheit zu erhöhen."

Frost Sullivan zufolge hat sich das Konzept einer Sicherumgrenzung aufgrund von Cloud Computing, Telearbeit, Edge-Geräten und andere Initiativen zur digitalen Transformation komplett gewandelt. Heutigen Firewalls der nächsten Generation mangelt es an Transparenz, Skalierbarkeit und der Fähigkeit, einheitliche Richtlinien für diese neuen, hybriden Arbeitsumgebungen festzulegen. Das bedeutet, dass sich auch die Funktionen von Firewalls der nächsten Generation verändern. Frost konstatiert eine Konsolidierung und Ausweitung auf angrenzende Sicherheitslösungen wie Software Defined Wide Area Network (SD-WAN), Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG), Zero Trust Network Access (ZTNA) und NGFW in einem SASE-Bündel."

Die preisgekrönte NGFW-Produktfamilie von Hillstone Networks bietet eine zukunftsfähige Sicherheitsarchitektur, die sich an die Erweiterung der Infrastruktur anpasst und das Unternehmenswachstum fördert. Sie bildet die Grundlage für eine Zero-Trust-Architektur zur Unterstützung neuer Technologien und zum Schutz vor raffinierten Cyberangriffen. Die Firewalls der nächsten Generation der Hillstone-Serie A und Serie X bieten leistungsstarken, zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkschutz für Unternehmen und Service Provider und verfügen zum Schutz der digitalen Ressourcen des Unternehmens über umfassende und intelligente Funktionen zur Erkennung und Abwendung von Bedrohungen.

Die NGFW-Plattform von Hillstone dient gleichzeitig auch als Grundlage für die SD-WAN- und ZTNA-Lösungen von Hillstone und sorgt für Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung.

"Mit Hilfe einer hochentwickelten KI-Engine ermöglicht Hillstone Unternehmen die Analyse und Erkennung von verschlüsseltem Datenverkehr ohne Entschlüsselung, wodurch die Effizienz und Genauigkeit der Bedrohungserkennung insgesamt verbessert wird", so Martin Naydenov, Senior Industry Analyst Cybersecurity bei Frost Sullivan. "Hillstone legt eine starke Vision und Expansionsstrategie an den Tag und greift globale Megatrends wie Cloud Computing auf. Infolgedessen bringt das Unternehmen immer wieder neue Lösungen heraus, wie beispielsweise Cloud Workload Protection, und arbeitet zusammen mit den großen Cloud-Anbietern AWS und Azure an Sicherheitsverbesserungen für hybride IT-Umgebungen."

Weitere Informationen über die Firewalls der nächsten Generation von Hillstone finden sie hier.

Über Hillstone Networks

Hillstone Networks ist ein führender Anbieter von Cybersicherheit, der Unternehmen jeder Größe umfassend und tiefgreifend, von der Edge bis zur Cloud und über alle Workloads hinweg schützt. Der integrative Cybersichertsansatz von Hillstone Networks bietet mehr als 26.000 Unternehmen weltweit Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung. www.hillstonenet.com.

