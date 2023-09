The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2023ISIN NameAU3CB0213429 MANITOBA 2023DE000LB1DQJ2 LBBW STUFENZINS 16/23DE000CZ40MW3 COBA MTH S.P25DE000CZ40LR5 COBA MTN 16/23XS0971723233 GE CAPITAL UK F.13/23 MTNXS1323897725 SOLVAY FIN. 15/UND. FLRXS1878856803 DOMETIC GRP 18/23 MTNXS1878323499 MAXIMA GRUPE 18/23 MTNUS13607RAE09 CIBC 2023 FLRUS13607RAD26 CIBC 2023XS1682511818 QIAGEN 17/23 CVUS606822AH76 MITSUB. UFJ FIN. 2023XS2051659915 LEASEPLAN 19/23 MTNCH0488506699 NATWEST MKTS 19/23 MTNXS1489184900 GLENCORE FIN.EU 16/23 MTNXS2384583311 VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTNXS2382158207 ZENSUN ENTE. 21/23