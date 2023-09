Die Lanxess-Aktie läutete mit ihrer am Abend des 19. Juni herausgegebenen Gewinnwarnung eine Verkaufswelle bei Chemietiteln ein. Die Aktie selbst versuchte sich seither zu stabilisieren. Aber so, wie sich das Chartbild jetzt darstellt, vergebens: Das Jahrestief kommt in Reichweite.

