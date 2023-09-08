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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
07.09.23
17:36 Uhr
65,30 Euro
-0,94
-1,42 %
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
65,8365,8609:14
65,8465,8609:14
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MERCEDES-BENZ GROUP AG65,30-1,42 %
PORSCHE AG101,15-0,69 %
TEAMVIEWER SE16,900-0,79 %
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