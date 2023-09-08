BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 102 (99) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 49 (56) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 83 (88) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT PORSCHE AG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 117 (125) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 67 (76) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 130 (145) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 195 (194) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 32 (33) EUR - 'NEUTRAL'SOCGEN STARTET TEAMVIEWER MIT 'HOLD' - ZIEL 18,80 EUR BARCLAYS STARTET ALFA LAVAL MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 430 SEKBARCLAYS STARTET WARTSILA MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 8,50 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 47 (49) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 21 (22) EUR - 'BUY'JEFFERIES ...Den vollständigen Artikel lesen ...