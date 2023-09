Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -J.S. Held kündigt die Übernahme von TechPats an, um die Übernahme von Ocean Tomo im Jahr 2022 zu ergänzen, wodurch die umfassendste Beratungsgruppe für geistiges Eigentum in der Branche entsteht.Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held gab heute die Übernahme von TechPats und die Schaffung der Intellectual Property Specialty Services Group unter seiner Marke Ocean Tomo bekannt. In den letzten 25 Jahren hat TechPats den größten börsennotierten Technologieunternehmen geholfen, einen Wettbewerbsvorteil aus ihren immateriellen Geschäftswerten zu ziehen."Die Kombination von J.S Helds wissenschaftlichem und technischem Fachwissen, Ocean Tomos Finanzdienstleistungen für geistiges Eigentum (IP) und TechPats patentorientiertem technischem Fachwissen stellt eine dreigleisige, branchenführende Grundlage für den Umgang mit immateriellen Vermögenswerten dar", so James E. Malackowski, Gründer und Senior Managing Director von Ocean Tomo."Unsere Übernahmen von IPFC und Ocean Tomo basierten auf der gemeinsamen Vision, ein umfassendes Angebot an IP Specialty Services zu schaffen. Führungskräfte innerhalb unserer IP-Praxis und unseres Unternehmensentwicklungsteams identifizierten TechPats unter einer Reihe von globalen Kandidaten als ideale Ankerakquisition für die Expansion", berichtete Jon Held, CEO von J.S. Held.Die auf Patente ausgerichteten Geschäftsanalytik-Dienste von TechPats werden die Dienstleistungen von Ocean Tomo in den Bereichen Gutachten zu geistigem Eigentum, Bewertung, Strategie, Vermittlung von Transaktionen und Kapitalbeschaffung ergänzen. "Unser Markenzeichen ist die starke Partnerschaft mit unseren Kunden, die es ihnen ermöglicht, ihr Geschäft auszubauen, ihr geistiges Eigentum zu schützen und davon zu profitieren und sich strategisch für das Wachstum zu positionieren", sagte Chis Wichser, CEO von TechPats. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, unser Team von IP-fokussierten Technologieexperten mit den mehr als 1.500 talentierten Ingenieuren, Wissenschaftlern und anderen technischen Experten bei J.S. Held zum Wohle unserer Kunden zusammenzubringen."Die Intellectual Property Specialty Services Group wird IP-Abteilungen von Unternehmen bedienen, um Folgendes bereitzustellen:Patentorientierte Geschäftsanalytik, einschließlich Patentverletzungsanalyse, Labortests, Reverse Engineering, Abrissdienste, Patent-Mining, Marktanalyse und Portfoliobewertung;Portfolio-Entwicklungsstrategien, einschließlich wettbewerbsfähiger Technologie-Patentlandschaften, Patent-Mining und Patentbewertung, Portfoliobewertung und Kostenanalysen sowie strategische Patentberatungsleistungen;Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Bewertungen des Prozessrisikos, Gültigkeitsanalysen, Unterstützung bei PTAB und IPR sowie Analyse von Anspruchstabellen;Transaktions- und Monetarisierungsstrategien, einschließlich Due-Diligence-Prüfung für den Erwerb von geistigem Eigentum sowie Entscheidungen über Kauf, Aufbau oder Aufgabe von Unternehmen.Mit Fachkenntnissen in mehr als 150 Technologiebereichen, einschließlich Automobil, Halbleiter, Software und WLAN/Telekommunikation kann das J.S. Held IP Team bestehend aus Ocean Tomo und TechPats Serviceerfahrungen bei 53 % der 100 größten börsennotierten Technologieunternehmen und 87 % der AMLaw 100 Kanzleien vorweisen."Die Übernahme von TechPats ist eine natürliche Erweiterung von J.S. Helds Vision, durch unser kombiniertes technisches, wissenschaftliches und finanzielles Fachwissen unübertroffene Beratungsdienste für alle Vermögenswerte und Risikowerte anzubieten", fügte Jon Held hinzu.Um mehr über das TechPats-Team und IP Specialty Services zu erfahren, besuchen Sie bitte www.oceantomo.com/services/specialty-services.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Heldist ein globales Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit wichtigen Angelegenheiten konfrontiert sind, die dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern.Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es den Kunden ermöglichen, komplexe, strittige und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Informationen zu Ocean Tomo, ein Teil von J.S. HeldOcean Tomo wurde 2003 gegründet und bietet Expertenmeinungen, Managementberatung sowie Beratungs- und Spezialdienstleistungen an, die sich auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (IP) und anderen immateriellen Vermögenswerten konzentrieren. Das Praxisangebot umfasst wirtschaftliche Schadensberechnungen und Zeugenaussagen, Unternehmenslizenzierungsstrategien und Vertragsauslegung, patentorientierte Geschäftsinformationen, Portfolioentwicklungsstrategien, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, angemessene Maßnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, Bewertung von Vermögenswerten und Unternehmen, Strategie- und Risikomanagementberatung, Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Privatplatzierungen von Fremd- und Eigenkapital sowie IP-Brokerage. Zu den Tochtergesellschaften von Ocean Tomo gehört Ocean Tomo Investments Group, LLC, ein eingetragener Broker-Dealer.Als Teil von J.S. Held arbeitet Ocean Tomo mit mehr als 1500 Fachleuten auf der ganzen Welt zusammen und unterstützt Kunden - Unternehmen, Versicherer, Anwaltskanzleien, Regierungen und institutionelle Investoren - bei komplexen technischen, wissenschaftlichen und finanziellen Fragen zu allen Vermögenswerten und Risikowerten.Kontakt:Kristi L. StathisJ.S. 