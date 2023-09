Spezialisten am Weltmarkt gesucht? An der Börse heißt es oft: The Trend is your Friend. Dieses einfache Zitat lässt sich auch auf viele andere Lebenssituationen übertragen. In der Wirtschaft erhält diese Aussage jedoch einen hohen Wahrheitsgehalt. Denn Trends werden meist von günstigen Rahmenbedingungen getrieben, die sich auch mittelfristig nicht ändern lassen. Sie sind der Politik übergeordnet. Es sind globale Anpassungsprozesse, die unaufhaltsam voranschreiten. Megatrends: Eine Chance für Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...