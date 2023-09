Berlin (ots) -Der Schauspieler Hans-Werner Meyer, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Bundesverband Schauspiel, hat Bedenken in Bezug auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Film- und Fernsehbranche geäußert. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland bestehe die Gefahr, dass Schauspieler und Synchronsprecher in Zukunft durch KI-generierte Avatare ersetzt würden, so Meyer gegenüber der Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). "Derzeit ist es noch ziemlich teuer, solche Avatare zu entwickeln, und die hiesigen Produktionsfirmen können damit noch nicht im großen Stil einsparen, außer bei Komparsen" sagte Meyer. "Ich bin aber sicher, dass KI angewendet werden wird, sobald sich das ändert."Meyer zeigte sich jedoch hoffnungsvoll hinsichtlich einer EU-Richtlinie zu KI, die nun ausgehandelt werden soll. "Anders als bei der Debatte über das Urheberrecht vor ein paar Jahren, als Netzaktivisten vehement gegen eine strengere Regulierung protestierten, ist diesmal den meisten Menschen bewusst, dass hier eine Regelung notwendig ist", so Meyer. Der Bundesverband Schauspiel werde, um dieses Ziel zu erreichen, wieder eng mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) zusammenarbeiten - das habe man auch in der Urheberrechtsdebatte getan.2019 hatte das Europäische Parlament eine neue Richtlinie zum Urheberrecht verabschiedet. Mit der 2021 in Deutschland erlassenen Urheberrechtsreform werden Schauspieler, Musiker und Autoren nun an den Lizenzeinnahmen beteiligt, die ihre Inhalte auf Plattformen wie YouTube oder Facebook generieren.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5598115