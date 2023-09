HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4726/ Lisa Pulsinger ist Trainerin für Finanzwissen, Podcasterin, Weltenbummlerin und Money Mindset Business Coach, dies sogar zertifiziert. Zu ihrem Background zählen ein Bachelor Studium in internationaler Wirtschaft, Masterstudium in Digital Business Management und mehr als 8 Jahre Berufserfahrung in der IT Branche, teilweise im Ausland. Wir sprechen u.a. über Jobs bei Oracle oder Dox42. Zum Thema Finanzen ist Lisa 2019 durch Zufall gekommen - beim Podcast hören, in Vorbereitung auf eine Gehaltsverhandlung habe sie das Thema plötzlich erreicht und nicht mehr losgelassen. Mittlerweile ist Lisa Trainerin, gemeinsam mit Beatrice Schobesberger und "Moneyküre" Award-nominierte Podcasterin (hier ist dieser Tage ...

