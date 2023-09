DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der Bund-Future nach dem Abverkauf seit Wochenbeginn am Vortag einen Boden gefunden hat, geht er am Freitag in einen sachte Erholungsbewegung über. Der Dezember-Kontrakt steigt um 35 Ticks auf 131,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,47 Prozent und das Tagestief bei 130,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.593 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 16 Ticks auf 116,82 Prozent. Die Zinsstrategen der DZ Bank erwarten mit dem Blick auf den Datenkalender einen ruhigen Wochenausklang.

Das übergeordnete Chartbild sei weiterhin eher negativ geprägt. So entwickele der MACD unterhalb seiner Triggerlinie liegend eine Abwärtsdynamik. Folge das Rentenbarometer den charttechnischen Vorgaben gen Süden, rückten zunächst die beiden Tiefs aus den Vortagen in den Fokus.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.