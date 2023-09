Die chinesische Zentralbank (PBoC) hat den zehnten Monat in Folge Gold gekauft. Laut Edward Moya, Senior Market Analyst bei OANDA, dürfte dieser Trend auch nicht so schnell zu Ende sein. Denn das Reich der Mitte wolle die internationale Glaubwürdigkeit des Yuan stärken, um mit dem Dollar als Weltreservewährung konkurrieren zu können.Die jüngsten Daten zeigen, dass die PBoC im August 29 Tonnen Gold gekauft und damit ihren Bestand um die größte Menge in einem Monat seit Dezember erweitert hat. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...