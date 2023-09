DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche HVPI-Teuerung sinkt im August leicht

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im August auf einem hohen Niveau leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, reduzierte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,4 (Vormonat: 6,5) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. August. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im August um 0,8 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im August kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Japans Wirtschaft wächst im 2Q langsamer als ursprünglich erwartet

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal langsamer gewachsen als ursprünglich geschätzt, was auf schwächere Investitionsausgaben als erwartet zurückzuführen ist. Nach revidierten Regierungsdaten ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den Vereinigten Staaten und China im zweiten Quartal auf Jahresbasis um 4,8 Prozent gewachsen, während die Mitte August veröffentlichte vorläufige Schätzung ein Wachstum von 6,0 Prozent ergeben hatte.

Fed-Vertreter deuten Zinserhöhungspause für September an

Hochrangige Vertreter der US-Notenbank haben signalisiert, dass die Fed bei ihrer Sitzung im September die Zinsen möglicherweise zunächst nicht weiter erhöhen wird. "Die Aufgabe der Inflationssenkung scheint aber noch nicht erledigt", schränkte die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, ein. In einer Rede vor dem Dallas Business Club an der Southern Methodist University sagte Logan, eine weitere Pause beim Anheben der Zinsen könnte "angemessen sein". Das bedeute aber nicht, "dass man aufhören muss", fügte die Notenbankerin hinzu.

Goolsbee sieht Zinserhöhung als fast abgeschlossen an

Der Präsident der Fed in Chicago, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, dass sich die Debatte darauf verlagere, wie lange die Zinsen hoch gehalten werden sollten und nicht darauf, wie hoch sie steigen müssten. Goolsbee deutete am Donnerstag an, dass die US-Notenbank mit der Anhebung der Zinssätze fast fertig sei. "Wir nähern uns sehr schnell dem Zeitpunkt, an dem es nicht mehr um die Frage geht, wie hoch die Zinsen steigen sollen", sagte Goolsbee in einem Interview mit dem NPR-Radioprogramm Marketplace. "Es wird um die Frage gehen, wie lange wir die Zinssätze auf diesem Niveau halten müssen, bevor wir sicher sind, dass wir auf dem Weg zurück zum Inflationsziel von 2 Prozent sind."

Nordkorea weiht erstes "taktisches Atom-U-Boot" ein

Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues "taktisches Atom-U-Boot" eingeweiht. Machthaber Kim Jong Un beaufsichtigte die Enthüllung des neuen U-Bootes und bezeichnete es als Teil eines "Vorstoßes zur künftigen atomaren Bewaffnung der Marine", wie die Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Der Stapellauf des U-Boots Nr. 841 läute ein neues Kapitel bei der Stärkung der Seestreitkräfte des Landes ein, berichtete KCNA weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Juli +0,8% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm

Japan/Leistungsbilanz Juli nsb Überschuss 2,771 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,291 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Juli nsb Überschuss 2,771 Bill JPY; +211,9% gg Vj

