NOVELLE AG kreiert neue, inspirierende Räume für eine nachhaltige Life-Work-Balance

Die NOVELLE AG ist eine im Aufbau befindliche und zukünftig europaweit tätige Real Estate- und Hospitality-Gruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Assetklassen Residential, Working, Retail und Hospitality unter einem Dach in eine einzigartige und nachhaltige Immobilienzukunft zu führen. Engelberg, 8. September 2023 - Die NOVELLE AG mit Sitz in Engelberg (CH) und Vertretung in Frankfurt am Main (DE), hat es sich zum Ziel gesetzt europaweit, inspirierende Räume zu schaffen, um dem wachsenden Bedürfnis einer verbesserten "Life-Work-Balance" gerecht zu werden. Dr. Hans Volkert Volckens, CEO der NOVELLE AG sagt: "Wir befinden uns in einem weltweiten Megatrend flexiblerer und agilerer Arbeitskulturen, die entsprechend neue Konzepte der Infrastruktur benötigen. NOVELLE schafft europaweit inspirierende, neue Räume, indem bestehende Immobilien nachhaltig revitalisiert werden und dem steigenden Bedürfnis der neuen Generationen nach New Work und New Living auf innovative Art und Weise gerecht werden." NOVELLE investiert in den Top-Metropolen und Tourismusgebieten der DACH Region. Mit NOVELLE entsteht ein neuer, internationaler upscale Hospitality Brand, der sich zur klassischen Hotellerie auf innovative Weise über die Schwerpunkte Life-Work-Balance, Nachhaltigkeit und Digitalisierung differenziert. Entsprechend werden vor allem in den Top-Metropolen und Tourismusregionen der DACH-Region ineffiziente Hotelimmobilien erworben und im Zuge von Revitalisierung, Digitalisierung und Neuausrichtung des Betreiberkonzeptes neu am Markt positioniert. Das Gebäude wird jeweils nicht nur architektonisch nachhaltig revitalisiert, sondern zusätzlich über das Angebot von innovativen Dienstleistungen, digitalen Konzepten im Bereich Leisure, Social und Work sowie einer Vielzahl Retailangeboten aufgewertet. NOVELLE im Anspruch der Nachhaltigkeit. NOVELLE hat auf der ganzen Linie der Hospitality innovative Nachhaltigkeitskonzepte definiert. So wird primär auf die nachhaltige Nutzung und die Revitalisierung bestehender Immobilien gesetzt. Dies im Gegensatz zum bei Neubauten sehr hohen Primärenergieaufwands und dem damit einhergehenden hohen CO2 Ausstoss. Im Fokus stehen zudem unter anderem die generelle Energieeffizienz der NOVELLE Immobilien, die Unterstützung von Biodiversität, zertifizierte Fairtrade Produkte, die Beachtung von Regionalität und Saisonalität, der generell achtsame Umgang mit Resourcen bei reduziertem Abfall, der Fokus auf nachhaltig produzierte Materialien und im Sinne der NOVELLE-Wertekultur, die Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Sämtliche Massnahmen sollen stets im Einklang der höchsten Qualitätsansprüche unserer Kunden umgesetzt werden. NOVELLE im Zeichen des Wertewandels Der Wertewandel der neuen Generationen ist in vollem Gang und führt zu signifikanten Verhaltens- und Anforderungsveränderungen. Flexibilität, Unabhängigkeit und die Digitalisierung im Arbeitsprozess stehen genauso im Fokus, wie gesunde Ernährung sowie geistige und körperliche Gesundheit, im Einklang mit den Resourcen unseres Planeten. Das Management der NOVELLE Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, eine neue Assetklasse zu kreieren, die diesen Ansprüchen Gerecht wird. Durch die Kombination von Hospitality, Living, Coworking und Experience in einem Objekt, bietet NOVELLE ein faszinierendes und durchdachtes Angebot, welches dem anspruchsvollen Gast genauso gerecht wird, wie dem Investor, der in eine neue Dimension von Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich Real Estate und Hospitality investiert. Das Team von NOVELLE war von Anfang an Inspiriert von dieser Idee und umfasst heute eine Vielzahl erfahrener und mehrfach ausgezeichneter Persönlichkeiten mit langjähriger Berufserfahrung auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene, u.a. börsennotierter Unternehmen in der Immobilien- und Finanzwirtschaft sowie der internationalen Hotellerie. Mehr über die NOVELLE Gruppe: www.novelle-ag.com Medienanfragen: NOVELLE AG / Siro Barino E-Mail: sb@novelle-ag.com / kontakt@novelle-ag.com This press release was produced by and the opinions expressed are those of NOVELLE AG and its affiliates as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. 