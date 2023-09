DJ Ifo-Institut: Deutsche verbringen 17 Prozent im Homeoffice

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen verbringen 17 Prozent ihrer Arbeitsstunden zu Hause. Das geht aus einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. "Allerdings sind auch nur knapp die Hälfte aller Stellen überhaupt mit Homeoffice vereinbar", sagte Ifo-Experte Jean-Victor Alipour. "Wo Homeoffice möglich ist, arbeiten die Beschäftigten im Durchschnitt 1,5 Tage pro Woche von zuhause." Der Umfang unterscheide sich sehr stark zwischen den Branchen. In der IT-Branche werde fast zwei Drittel der Arbeitszeit von zu Hause gearbeitet, ebenso in der Werbebranche.

Bei den Unternehmensberatern ist es laut der Umfrage ein Viertel, in der Telekommunikation und bei den Rundfunkveranstaltern sind es 38 Prozent. Am unteren Ende landen die Gastronomie und die Beherbergungsbranche mit unter 1 Prozent. Auf dem Bau sind es nur 3 Prozent, bei den Getränkeherstellern 2 Prozent.

Der Anteil der Beschäftigten, die mindestens teilweise im Homeoffice arbeiten, stieg im August leicht auf 25 Prozent von 24 Prozent im April. Auch hier gebe es große Unterschiede zwischen den Branchen. "Diese Quote ist seit Aufhebung der Homeoffice-Pflicht im März 2022 nahezu unverändert", so Alipour. Homeoffice sei mittlerweile ein integraler Teil der Arbeitskultur in Deutschland und werde es künftig auch bleiben. Hybride Modelle setzten sich durch.

September 08, 2023

