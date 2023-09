München (ots) -Miroslav Klose diskutiert mit Matthias Sammer, Sebastian Hellmann, Annika Zimmermann und Jonas Friedrich die Prime Video Top-Picks für die Gruppenphase der UEFA Champions LeagueAnkündigung neuer Original- und Exklusiv-Sportdokumentationen, wie Jan Ullrich: Der Gejagte, Das letzte Tabu (AT), FC Bayern - Generation Wembley, All Or Nothing: Die deutsche Nationalmannschaft in Katar sowie eine Dokumentation über Borussia Dortmund-Legende Jakub "Kuba" BlaszczykowskiPrime Video präsentiert den neuen Spielfilm Perfect Match (AT), der auf der unglaublichen Romanze zwischen den beiden Tennis-Megastars Steffi Graf und Andre Agassi basiert, mit Lena Klenke und Toby Sebastian in den HauptrollenIm Rahmen des Events "Prime Video Presents Sport" in München hat Prime Video heute noch einmal die Bemühungen unterstrichen, Prime-Mitgliedern die beste Unterhaltung im Sportbereich zu bieten. In Anwesenheit einiger der größten Sportstars des Landes, wie Jan Ullrich, Miroslav Klose, Matthias Sammer oder Thomas Hitzlsperger präsentierte Prime Video neue Ankündigungen und Updates zu Live-Sport, Dokumentationen und Filmen, die Millionen von Prime-Mitgliedern in Deutschland in den kommenden Monaten zu Verfügung stehen werden. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr.Das Event "Prime Video Presents Sport" startete mit der UEFA Champions League, denn ab dem Beginn der Gruppenphase am 19. September wird Prime Video wie gewohnt das Top Spiel am Dienstag live und exklusiv übertragen. Auf der Bühne stellten Moderator Sebastian Hellmann und Reporterin Annika Zimmermann das Experten-Team inklusive der jüngsten Neuzugänge Miroslav Klose und Nils Petersen vor und diskutierten mit Experte Matthias Sammer und Kommentator Jonas Friedrich die Auslosung der Gruppenphase und die Chancen der deutschen Teams.Darüber hinaus präsentierte Prime Video fünf Original und Exclusive Projekte, die im Laufe des nächsten Jahres bei Prime Video erscheinen, darunter auch erste Einblicke in die Dokumentation Jan Ullrich: Der Gejagte (ab dem 28. November bei Prime Video). Die Doku-Serie wirft einen exklusiven und kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten, der in den späten 90er Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland entfachte. Prime Video gab dazu erste Informationen zu Das letzte Tabu (AT), eine Dokumentation, die Thema Homosexualität im Männerfußball behandelt. Tennis Fans dürfen sich auf Perfect Match (AT) freuen, ein fiktionaler Spielfilm, der sich mit der unglaublichen Liebesgeschichte zwischen zwei der absoluten Tennis-Legenden der 1990er und 2000er Jahre befasst: Steffi Graf und Andre Agassi. Alle neuen Veröffentlichungen aus dem Sportbereich werden 2024 bei Prime Video verfügbar sein."Unser Bestreben besteht darin, Prime Video zur führenden Anlaufstelle für Sportinhalte in Deutschland zu entwickeln", so Dr. Christoph Schneider, Country Director bei Prime Video Deutschland. "Durch unser langfristiges Engagement für die UEFA Champions League, das wachsende Angebot an Original-Sportprogrammen und die Verfügbarkeit von weiteren Sportangeboten über Prime Video Channels stellen wir sicher, dass Sportfans in den kommenden Monaten und Jahren mehr Angebote als je zuvor bei Prime Video erhalten."Während der Show gaben Dr. Christoph Schneider (Country Director, Prime Video Deutschland) und Clemens von Thielmann (Business Lead, Prime Video Deutschland) ein Update zum Live-Sport Angebot:- Miroslav Klose, Nils Petersen und Lutz Wagner sind neue Experten im Prime Video-Team für die Saison 2023/24 der UEFA Champions League.- Vorschau auf die kommende Gruppenphase gemeinsam mit den Experten Miroslav Klose, Matthias Sammer und Kommentator Jonas Friedrich: Matches unter anderem Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund, FC Kopenhagen gegen Bayern München oder Borussia Dortmund gegen Newcastle.- Bekräftigung des Engagements von Prime Video für den Live-Sport nach einer erfolgreichen Saison, in der über vier Millionen Haushalte das Spiel Manchester City gegen den FC Bayern im Achtelfinale der UEFA Champions League bei Prime Video verfolgten und damit einen Zuschauerrekord für ein einzelnes Spiel brechen konnten.Neue Original und Exclusive Sportinhalte bei Prime VideoZu den beim Event vorgestellten Dokumentationen und Filmen gehören:- Jan Ullrich: Der Gejagte -Die Original Dokumentation wurde unter Anwesenheit von Jan Ullrich vorgestellt und startet ab dem 28. November exklusiv bei Prime Video. Die Doku-Serie wirft einen einmaligen und kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten. Jan Ullrich entfachte in den späten 90er Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland. Danach ist er falsch abgebogen: Doping, Alkoholexzesse und Straftaten. Nun packt er aus - umfassend, ehrlich und exklusiv.- Perfect Match (AT) - Der Film wurde zum ersten Mal auf der Bühne unter Anwesenheit der Hauptdarstellerin Lena Klenke präsentiert. Perfect Match ist die fiktionalisierte Geschichte einer unglaublichen Love-Story zwischen zwei komplett unterschiedlichen Tennis-Ikonen: Steffi Graf (Lena Klenke) und Andre Agassi (Toby Sebastian). Basierend auf einer wahren Begebenheit fängt der Film die Romanze zwischen Steffi, dem introvertierten deutschen Wunderkind mit insgesamt 22 Grand-Slam-Titel über den Lauf ihrer Karriere, und Andre, der achtfache Grand Slam Gewinner mit oft skandalösem Ruf, ein. Der Film erscheint 2024 weltweit exklusiv bei Prime Video.- Das letzte Tabu (AT) - Der Männerfussball entfacht Debatten wie fast kein anderer Sport und kaum ein Thema ist tabu. Bis auf eines: Homosexualität. Die Dokumentation Das letzte Tabu berichtet von den Erfahrungen der wenigen männlichen Profis, die sich öffentlich geoutet haben und dokumentiert ihre inneren und äußeren Konflikte. Das letzte Tabu wurde auf der Bühne unter anderem von Thomas Hitzlsperger vorgestellt und erscheint 2024 exklusiv bei Prime Video.- KUBA (AT)- Dieser Dokumentarfilm, produziert für Prime Video Polen, wurde erstmals unter Anwesenheit von Jakub "Kuba" Blaszczykowski präsentiert. Der Film erzählt die Geschichte der BVB-Legende und polnischen Nationalspielers. Anhand von Interviews mit dem Spieler, seiner Familie, Freunden und ehemaligen Mannschaftskameraden erleben Prime-Mitglieder den Aufstieg Kubas von den bescheidenen Anfängen in seiner Heimatstadt Truskolasy bis zum Bundesliga-Ruhm unter Jürgen Klopp, wenn die Dokumentation 2024 auf Prime Video startet.- FC Bayern - Generation Wembley - Der FC Bayern München hat anlässlich des 10-jährigen Jubiläums seines Champions League-Siegs von Wembley eine eigene Video-Dokumentation produziert. Die sechsteilige Serie skizziert den Weg zum ersten Triple der Vereinsgeschichte 2013 und beginnt bereits in den Jahren zuvor, als sich das Team und der ganze Club über Höhen und Tiefen hinweg stetig weiterentwickelt hat. Die Serie startet ab dem 20. Oktober bei Prime Video.- "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" - Die Original Dokumentation bietet Fußballfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen bei der deutschen Nationalmannschaft, da das Team und der Trainerstab dem Kamerateam alle Türen geöffnet hat, um ungefilterte und jederzeit authentische Einblicke in emotionalen Höhen und Tiefen der FIFA Weltmeisterschaft zu vermitteln. Obwohl die FIFA Weltmeisterschaft in Katar angesichts hoher Erwartungen und Hoffnungen eine sportliche Enttäuschung war, dürfen sich Prime-Mitglieder auf eine bewegende und filmisch hochklassisch umgesetzte Dokumentation freuen, voller Drama, Emotionen und Überraschungen. Die Serie, die unter anderem von Erzähler Béla Réthy auf der Bühne vorgestellt wurde, startet am 8. 