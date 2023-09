Baierbrunn (ots) -Die Hühner von Peter Gaymann sind sein Markenzeichen - doch Peter Gaymann beschäftigt sich in seinen Cartoons auch mit ganz anderen Themen: zum Beispiel mit Demenz. "Anfangs war ich sehr gespannt, wie das bei den Menschen ankommt. Manchmal ist es ein schmaler Grat. Aber die positiven Reaktionen, vor allem von Angehörigen, haben mich ermutigt, weiterzumachen", sagt der Cartoonist im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Ab der September-Ausgabe ist Gaymann regelmäßig mit einem Cartoon zum Schmunzeln im Senioren Ratgeber vertreten. Denn Humor, ist der Künstler überzeugt, kann auch in Krisenzeiten helfen: "Ich bemühe mich, auch in schwierigen Situationen einen Schritt zurückzutreten und alles mit einem humoristischen Blick zu betrachten."Da legt er gerne auch mal den Finger in die Wunden, die das Alter mit sich bringt. "Die großen und kleinen Wehwehchen, das ist mein Stoff." Trotzdem hat der 73-Jährige durchaus Angst vor dem Älterwerden: "Ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte keine Angst davor. Freunde werden krank, sterben. Das lässt einen nicht kalt. Man sieht plötzlich die Endlichkeit des Lebens."Mit Humor betrachtet, sei das meiste aber nicht mehr so schlimm.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 9/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5598148