Goliath Resources: Zubringersystem für die Goldentdeckung Surebet gefunden?

Sollte sich diese Entdeckung bestätigen, wäre das von großer Bedeutung für die Exploration auf dem Golddigger-Projekt.

Mit seinen Bohrungen in der "Golden Gate Feeder Zone" ist Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FSE: B4IF) offenbar auf das Zubringersystem für die Mineralisierung der höher liegenden Surebet Zone gestoßen, die Teil des Golddigger-Projekts im Goldenen Dreieck von British Columbia ist. Auch die jüngste Bohrung GD-23-197, gebohrt von Pad 16, weist erneut eine Fülle an sichtbaren Goldnuggets mit beachtlicher Größe und Häufigkeit auf (siehe Abbildung 1)!

Die Bohrung durchteufte drei sulfidreiche mineralisierte gestapelte Scherzonen, die zu Tage treten und offenbleiben. Außerdem wurden in den bisher gebohrten Kernen in der Golden Gate Feeder Zone einige der größten gemessenen Konzentrationen von Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit festgestellt, was mit der Nähe zur Feederquelle erklärt wird.

Abbildung 1: Nahaufnahme aus dem Bohrkern GD-23-197. Die sichtbaren Goldnuggets sind jeweils mit rotem Farbstift gekennzeichnet.

Abbildung 2: Nur 20 Meter unterhalb der Bonanza-Scherung befindet sich die Golden-Gate-Zone mit auffallend großen und häufigen Goldnuggets.

Abbildung 3: Lage der Golden Gage Feeder Zone und des Bohrlochs GD-23-197 (roter Pfeil) unterhalb der Surebet Zone.

In der laufenden Saison sind nach Angaben von Goliath Resources bisher insgesamt 88 Bohrlöcher gebohrt worden, alle haben entweder die Surebet-Zone und/oder die Bonanza-Scherung durchteuft, was einer Trefferquote von 98 % entspricht. In 33 von 90 Bohrlöchern wurde im Jahr 2023 in der Zone Surebet und im Bonanza Shear sichtbares Gold durchschnitten, was einer Trefferquote von 37 % entspricht.

Die Ausdehnung der Surebet Zone/Bonanza Shear wurde mit der Entdeckung von 7 weiteren stark mineralisierten Zonen, einschließlich der Zonen Golden Gate, Outpost, Full House, Humdinger, Kahuna, Lower Surebet und Treasure Island, exponentiell erweitert.

Fazit: Um der Compliance Genüge zu tun, gilt für Bohrkerne, die noch nicht im Labor analysiert worden sind, standardmäßig der Warnhinweis, dass die (gute) Optik noch nichts über die tatsächlichen Gehalte aussagt. Dennoch kann man die freudige Aufregung im Goliath Camp sehr gut nachvollziehen. Erstens sind die Einsprengsel von sichtbarem Gold kein Einzelfall, sondern bei 37% der Bohrungen im Jahr 2023 statistisch hoch auffällig. Zweitens enthalten die Kerne auch andere metallische Mineralisierungen von bis zu 10 % Sphalerit, 5% Bleiglanz und bis zu 3 % Chalkopyrit, bis zu 20% Pyrrhotit und 20 % Pyrit. Drittens passt die Lage der drei sulfidreichen mineralisierte gestapelte Scherzonen in der Golden Gate Zone mit der postulierten Feeder Zone für die Surebet Mineralisierung und die Erkundung dieser neuen Zone steht erst ganz am Anfang. Last but not least hat Bohrloch GD-23-157 gezeigt, dass sichtbares Gold innerhalb der Golden Gate Feeder Zone durchaus ein wichtiger Indikator ist. Die jüngst veröffentlichte Bohrung lieferte 485 Gramm pro Tonne AuEq (Goldäquivalent), was 15,59 Unzen pro Gramm AuEq entspricht.

