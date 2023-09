DJ MÄRKTE EUROPA/Versöhnlicher Wochenausklang - Autos im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag etwas höher in den Handel gestartet. Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 15.732 Punkte zu, gegenüber Freitagschluss der Vorwoche handelt der Index rund 70 Punkte im Minus, ein überschaubarer Abschlag in diesem schwierigen Konjunkturumfeld. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 4.229 Zähler. Bewegung ist in den Terminkontrakten auf Gas, für die es bei den kürzeren Laufzeiten um 5 Prozent nach oben geht, nachdem es nun doch zu Arbeitsniederlegungen an LNG-Terminals in Australien kommt.

Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn, von Seiten der Konjunktur wie auch von den Unternehmen. Für kommende Woche steht die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinsentscheidung am Donnerstag im Fokus. Ob - oder ob nicht - die Zinsen nochmals um 25 Basispunkte angehoben werden, ist weiterhin die Frage. Innerhalb der zurückliegenden Tage ist die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung der Leitzinsen bei der EZB von 23 auf 35 Prozent gestiegen.

In den USA zeigt sich derweil ein anderes Bild. Dort haben neue Daten die Sorge genährt, dass die Fed die Zinsen weiter anheben könnte, um die immer noch starke US-Wirtschaft abzukühlen. "September ist immer ein schwieriger Monat für Aktien. Aber die Angst vor der Möglichkeit, dass die Fed mit ihrer Straffungspolitik noch nicht fertig ist, verursacht momentan Bauchschmerzen", heißt es von Spartan Capital. Händler glauben überwiegend, dass die Fed die Zinsen auf ihrem September-Meeting auf dem aktuellen Niveau halten wird, sind jedoch uneins darüber, ob die Notenbanker die Zinsen im November anheben werden. Die Fed-Fund-Futures spiegeln eine etwa 40-prozentige Chance auf eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkt im November wider, im Vergleich zu einer 29-prozentigen Wahrscheinlichkeit vor einem Monat.

Berenberg nimmt Automobilwerte unter die Lupe

Die deutschen Automobilhersteller überraschten im zweiten Quartal mit widerstandsfähigen Ergebnissen. Die Ergebnisse haben bei den Analysten von Berenberg die Debatte über den "Spitzenverdienst" gegenüber "Tiefstkursen der Aktien" nur noch intensiviert. Mit anderen Worten, da die Sektorbewertungen günstig seien, glauben die Analysten, dass jegliche Neubewertung an der Börse erst dann erfolgen wird, wenn "schlechte Nachrichten" und damit verbundene Gewinnabstufungen wirksam würden, was wahrscheinlich zeitlich weiter in die zweite Jahreshälfte und danach verschoben werde. Die Analysten bevorzugen Aktien mit einer klaren "Turnaround Story", gestützt auf ein niedriges Bewertungsniveau im Vergleich zur Historie. Während sie das Kursziel für BMW leicht auf 102 Euro nach oben genommen haben, wurden die Ziele für die meisten anderen Autohersteller in Europa gesenkt. Für VW (+1%) wurde das Votum auf Buy nach Hold hochgenommen, für die Porsche AG (-0,3%) dagegen auf Hold von Buy gesenkt.

Unter den Premium-Herstellern ist die Mercedes-Benz-Aktie (+0,8%) nach Ansicht von Berenberg attraktiver als BMW (+0,7%). Mercedes-Benz und BMW zeigten derzeit beide Stärken, aber die Stuttgarter sind laut Berenberg-Analysten aufgrund einer vergleichsweise niedrigeren Bewertung der bessere Kauf. Die deutschen Luxus-Autohersteller hätten beide gute Argumente mit ihrer Position im Premium-Markt: ihre Strategien für batterieelektrische Fahrzeuge, ihr starkes Management und die Unterstützung durch Rückkaufprogramme, sagen die Analysten. Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mercedes-Benz werde mit 4,9 mal dem prognostizierten Gewinn für 2024 bewertet, während das von BMW bei 5,8 fachen liege, was Mercedes-Benz den Vorteil verschaffe.

Für die Aktie von CTS Eventim geht es um gut 6 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der Bank of America den Ticketvermarkter ihren Kunden zum Kauf empfohlen haben sollen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.229,05 +0,2% 8,03 +11,5% Stoxx-50 3.952,30 +0,1% 4,18 +8,2% DAX 15.732,49 +0,1% 13,83 +13,0% MDAX 27.236,33 +0,3% 75,50 +8,4% TecDAX 3.113,93 +0,1% 4,13 +6,6% SDAX 13.087,71 +0,0% 4,08 +9,7% FTSE 7.452,12 +0,1% 10,40 -0,1% CAC 7.206,29 +0,1% 10,19 +11,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,59 -0,01 +0,02 US-Zehnjahresrendite 4,23 -0,01 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0710 +0,1% 1,0698 1,0702 +0,1% EUR/JPY 157,84 +0,2% 157,56 157,52 +12,5% EUR/CHF 0,9538 -0,1% 0,9549 0,9557 -3,6% EUR/GBP 0,8581 +0,0% 0,8577 0,8580 -3,0% USD/JPY 147,38 +0,1% 147,28 147,20 +12,4% GBP/USD 1,2479 +0,0% 1,2473 1,2473 +3,2% USD/CNH 7,3619 +0,3% 7,3410 7,3388 +6,3% Bitcoin BTC/USD 26.275,36 +0,4% 26.167,23 25.809,72 +58,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,54 86,87 -0,4% -0,33 +10,5% Brent/ICE 89,67 89,92 -0,3% -0,25 +9,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,68 32,76 +5,9% +1,92 -59,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.924,64 1.919,55 +0,3% +5,09 +5,5% Silber (Spot) 23,04 22,98 +0,3% +0,06 -3,9% Platin (Spot) 905,95 908,00 -0,2% -2,05 -15,2% Kupfer-Future 3,72 3,74 -0,5% -0,02 -2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 03:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.