Original-Research: USU Software AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu USU Software AG



Unternehmen: USU Software AG

ISIN: DE000A0BVU28



Anlass der Studie: Researchstudie (Update) 2

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 29,60 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



- Projektverschiebungen und längere Verkaufszyklen belasten Lizenzgeschäft - Umsatz und Ergebnis unter Erwartungen

- Prognosen und Kursziel angepasst



Im ersten Halbjahr 2023 hat die USU Software AG einen organischen Umsatzanstieg in Höhe von 7,6 % auf 64,90 Mio. EUR (VJ: 60,30 Mio. EUR) erreicht. Auch wenn dies als ein Erfolg einzustufen ist, angesichts der aktuellen, von einer Investitionszurückhaltung geprägten Lage, bemerkt die Gesellschaft längere Verkaufszyklen und war im zweiten Quartal zunehmend von Projektverschiebungen betroffen. Daher lag das Umsatzwachstum im zweiten Quartal mit 2,8 % deutlich unterhalb des 12,6 %igen Umsatzanstiegs im ersten Quartal.



Die Auftragsverschiebungen hatten in erster Linie zu einem deutlichen Rückgang der Lizenzerlöse auf 2,13 Mio. EUR (VJ: 5,82 Mio. EUR) geführt. Zusätzlich zu den Auftragsverschiebungen wird ein immer größerer Anteil an Neuverträgen in Form von SaaS abgeschlossen, was ebenfalls zu Lasten der Einmallizenzverkäufe geht. Folglich entwickelten sich die SaaS-Umsätze mit +30,5 % auf 8,21 Mio. EUR (VJ: 6,66 Mio. EUR) überproportional und trugen maßgeblich zum Anstieg der wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 12,3 % auf 21,19 Mio. EUR (VJ: 18,87 Mio. EUR) bei. Auch das Beratungsgeschäft profitierte vom fortgesetzten Digitalisierungstrend und legte um 18,3 % auf 41,19 Mio. EUR (VJ: 34,83 Mio. EUR) ebenfalls sichtbar zu.



Aufgrund des sichtbaren Rückgangs der margenstarken Lizenzerlöse weist die USU Software AG, trotz des erreichten Umsatzanstiegs, einen Rückgang des EBITDA auf 5,96 Mio. EUR (VJ: 7,26 Mio. EUR) und damit der EBITDA-Marge auf 9,2 % (VJ: 12,0 %) aus. Neben dem geringeren Anteil der Lizenzerlöse hatten auch Kostensteigerungen zum operativen Ergebnisrückgang beigetragen. Diese stehen mit dem höheren Personaleinsatz (eigene und freie Mitarbeiter) im Beratungsgeschäft sowie mit dem allgemeinen Lohnkostenanstieg in Verbindung. Darüber hinaus war die Gesellschaft stärker auf Messen und Veranstaltungen vertreten und hat die Anwenderentwicklung von KI-Produkten, Cloudmanagement sowie der zentralen Produktplattform vorangetrieben.

Die USU Software AG hat die unter den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung zum Anlass für eine Prognoseanpassung genommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 132 - 139 Mio. EUR (bisher: 134 - 139 Mio. EUR) sowie mit einem EBITDA in Höhe von 13 - 15 Mio. EUR (bisher: 16,5 - 18,0 Mio. EUR) gerechnet. Die Mittelfristplanung, wonach für die kommenden Geschäftsjahre ein Umsatzwachstum in Höhe von 10 % und bis 2026 ein Ausbau der EBITDA-Marge auf 17 - 19 % erfolgen soll, wurde hingegen bestätigt. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnet der Unternehmensvorstand für das zweite Halbjahr zumindest mit einem gleichbleibend starken Beratungsgeschäft sowie mit einer weiteren Steigerung der wiederkehrenden Umsätze. Darüber hinaus dürfte der starke Einbruch der Lizenzerlöse zwar nicht aufgeholt werden, ein Anstieg der Lizenzumsätze dürfte aber ein wahrscheinliches Szenario sein. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund des erwarteten moderateren Kostenanstiegs ist die Unternehmens-Guidance als realistisch einzustufen.

Wir passen unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an und reduzieren, aufgrund des Basiseffektes, die Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre ebenfalls leicht. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 29,60 EUR (bisher: 31,15 EUR) ermittelt, wobei die Kurszielreduktion ausschließlich eine Folge der reduzierten Prognosen ist. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27691.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.09.2023 (16:49 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.09.2023 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°