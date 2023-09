Gary Gensler, Chef der US-Börsenaufsicht SEC, will die Kryptobranche in den USA an die Kette legen. Zwei empfindliche Klatschen vor Gericht wecken jedoch Zweifel am Erfolg seiner Strategie.Erst der Teilerfolg der Kryptofirma Ripple Labs im jahrelangen Rechtsstreit um die Frage, ob die Kryptowährung XRP ein Wertpapier ist, und nun das Urteil eines Berufungsgerichts zugunsten des Kryptovermögensverwalters Grayscale bei der Frage, ob dieser seinen Bitcoin-Fonds in einen ETF umwandeln darf: In ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...