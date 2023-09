Wiesbaden (ots) -Neue Menschen kennen lernen, eine exklusive Fitness-Session mit Vanessa Mai und @fitbycaro erleben, die eigenen Sneaker von SKECHERS mit @zoepauliinegestalten und einen unvergesslichen Mocktailabend genießen: Unter dem Motto "Meet the VITALFAM" lädt Vital Proteins, die Kollagen-Marke Nr. 1 aus den USA[1], am 26. Oktober 2023 einen exklusiven Teilnehmerkreis in die Seezeitlodge Hotel & Spa am Bostalsee ein. Die limitierten Teilnahmeplätze werden ab sofort über den Instagram-Kanal @vitalproteins.de verlost.Zehn Vital Proteins Fans mit Begleitung haben die Chance, am 26. Oktober 2023 an einem exklusiven Event inklusive einer Übernachtung in der Seezeitlodge Hotel & Spa am Bostalsee teilzunehmen. Die Seezeitlodge gilt als eine der renommiertesten Wellness-Adressen zum Auftanken mit Wohlfühlfaktor. Allein das Seezeit Spa umfasst rund 5.000 Quadratmeter und fügt sich wie die gesamte Lodge harmonisch in die Natur ein.Kreativ und sportlich: das Wellness-Programm des Meet-and-Greet-EventsNach einem entspannten Get-together mit Vital Proteins Welcome-Smoothie wartet das erste Highlight auf die Teilnehmenden: DIY-Sneaker-Artist @zoe.pauliine lädt dazu ein, weiße Sneaker von SKECHERS zu bemalen. Hier gibt sie Tipps zu Materialien, Maltechniken und trendigen Motiven. Nach einer kurzen Pause folgt der sportliche Part: Gemeinsam mit @fitbycaro lädt die Vital Proteins Markenbotschafterin Vanessa Mai zu einer erfrischenden Fitness-Session ein. Die beiden zeigen ihre Lieblingsübungen für einen tollen Body und erzählen, wie sie Fitness und Wellness in den Alltag integrieren. Krönender Abschluss ist der Mocktail-Abend mit einem leichten Buffet. Vanessa Mai und Vital Proteins laden auf leckere Mocktails mit dem Kollagenpulver von Vital Proteins ein. Hier gibt es Zeit für Gespräche und um den Abend entspannt ausklingen zu lassen."Ich freue mich schon sehr auf das Event und darauf, all die Leute in diesem sehr persönlichen Rahmen zu treffen", sagt Vanessa Mai. "Die Mischung aus Fitness-Workouts, Kreativität und Entspannungsphasen wird uns alle inspirieren." Für die erfolgreiche Künstlerin gehört eine ausgewogene Ernährung auf Basis von Vollwertkost und ergänzend Kollagen von Vital Proteins zu ihrer täglichen Wellness-Routine.Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Instagram-User den Accounts von @vitalproteins.de und @skechers_germany folgen, den Beitrag liken und die gewünschte Begleitperson in einem Kommentar taggen. Geteilt wird der Post auf @vitalproteins.de, @vanessa.mai und @skechers_germany.Über Vital ProteinsVital Proteins wurde 2013 vom US-Amerikaner Kurt Seidensticker aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine Ernährung auf der Basis von Vollwertkost, die zusätzlich durch Kollagen ergänzt werden kann, grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die Konsumentinnen und Konsumenten dazu inspiriert, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen. Die Produkte von Vital Proteins enthalten Kollagen sowie andere wichtige Nährstoffe. Seit 2021 ist die Nr. 1 Kollagen-Marke aus den USA[1] in Deutschland auf dem Markt.www.vitalproteins.deÜber SKECHERSSkechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), ein Fortune-500-Unternehmen mit Sitz in Südkalifornien, designt, entwickelt und vermarktet eine Vielzahl an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen der The Comfort Technology Company sind in mehr als 180 Ländern und Regionen in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie Onlineshops und mehr als 4.500 unternehmenseigenen und fremden Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Das Unternehmen steuert sein internationales Geschäft über ein Netzwerk von hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Händlern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte about.skechers.com.[1] SOURCE: SPINS, TOTAL US MULO + NATURAL ENHANCED, L52 weeks ending is 8/07/2022, SPINS LLC, Chicago 2022.Pressekontakt:Christiane ViriyachittPR Vital Proteins | CVPR | Philippsbergstraße 36 | 65195 WiesbadenTelefon: +49 611 17474 72 | Mail: c.viriyachitt@cvpr.deOriginal-Content von: VITAL PROTEINS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158081/5598229