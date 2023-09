NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 33 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die diversifizierten Finanzdienstleister haben sich die Anleger laut Analyst Oliver Carruthers zunehmend auf deren Kapitalrendite-Politik konzentriert. Hier habe die Fondstochter der Deutschen Bank zuletzt positiv überrascht, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht allerdings "Überhangrisiken" durch den Mutterkonzern und deren Entwicklung./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / 05:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

