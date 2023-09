FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 62 (58) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 870 (865) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2950 (2920) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 734 (697) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WEIR PRICE TARGET TO 2165 (2100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11100 (11250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 390 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3300 (2700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS FORESIGHT SUSTAINABLE FORESTRY WITH 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 780 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11500 (11300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1363 (1517) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 140 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 140 (125) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES NEXT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 8239 (7034) PENCE - STIFEL STARTS WATCHES OF SWITZERLAND WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 680 PENCE - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 3010 (2900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4480 (4200) PENCE - 'BUY'



