Es ist die Frage aller Fragen am Markt: Stehen in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve an? David Kelly von JPMorgan warnt davor. Die Gründe!

Die Federal Reserve riskiert, die US-Verbraucher in eine "gefährliche" Lage zu bringen, wenn sie die Zinssätze erneut anhebt, während die Inflation bereits nachlässt, warnte David Kelly von JPMorgan Asset Management. Seine Warnung kam in Folge zunehmender Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Fed am Mittwoch. Zuvor war die Aktivität im US-Dienstleistungssektor auf ein Sechsmonatshoch gestiegen.

"Die Fed wäre sehr unklug, die Zinsen nur wegen einer kurzfristigen Begeisterung im Dienstleistungssektor wieder anzuheben", sagte der Chefstratege am Mittwoch bei Bloomberg. Und weiter: "Viele der Korrelationen, auf die sie sich verlassen haben, funktionieren nicht wirklich. Sie befinden sich hier in gewisser Weise auf unbekanntem Terrain. Ich denke, es gibt ein Zeitfenster für eine sanfte Landung."

Eine Reihe von Wirtschaftsdaten, die in den vergangenen Wochen besser als erwartet ausgefallen sind, haben viele an der Wall Street dazu veranlasst, ihre Meinung hinsichtlich eines Endes der aggressiven geldpolitischen Straffungskampagne der US-Notenbank Federal Reserve zu ändern. Der amerikanische Verbraucher erweist sich als widerstandsfähig.

Laut Kelly werde sich das ändern: "Sie sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass es bei den Verbrauchern einen Engpass gibt. Sie haben jetzt diese höheren Ölpreise, höhere Benzinpreise. Sie haben die Wiederaufnahme von Studentenkrediten. Die Menschen müssen sich mit den höheren Hypothekenzinsen auseinandersetzen. Es gibt eine Grenze dafür. Deshalb werden die Verbraucherausgaben zurückgehen."

Er wies auch darauf hin, dass eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt der Zentralbank Spielraum für eine Pause bei den Zinserhöhungen geben sollte. "Die eigentliche Frage ist der Arbeitsmarkt, denn wenn man sich den gleitenden Dreimonatsdurchschnitt der Beschäftigtenzahlen ansieht, dann fällt und fällt und fällt er. Anfang nächsten Jahres wird er irgendwann negativ. In dem Moment, in dem wir zwei negative Arbeitsmarktberichte sehen, sind alle Wetten verloren, denn die Fed wird feststellen: 'Hoppla, wir haben die Wirtschaft wohl doch in eine Rezession getrieben. Das tut uns leid.'"

Die Fed-Beamten werden am 19. und 20. September zusammenkommen. Derzeit rechnen die Terminmärkte kaum mit einer Zinserhöhung. Bei den Swap-Kontrakten sind die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im November auf 60 Prozent gestiegen.

Für Kelly ist die Mitte eines Zinserhöhungszyklus der gefährlichste Teil des Straffungsprozesses: "Wenn Sie mir sagen, dass die Fed die Zinssätze gerade gesenkt hat und dass sie sie möglicherweise noch weiter senken wird, werden Sie sich dann heute Geld leihen? Nein. Sie werden warten." Der Stratege sagte, dass dies die Wirtschaft "einfrieren" würde. "Der gefährlichste Zeitpunkt für die Wirtschaft ist, wenn die Federal Reserve eine kleine Zinssenkung vornimmt und sagt, dass weitere folgen werden."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion