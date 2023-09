DJ BMW fährt Sonderschichten, ab 2026 Neue Klasse Volumenproduktion

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilhersteller BMW kommt Vorstand Milan Nedeljkovic zufolge gegenwärtig kaum damit nach, die Nachfrage zu befriedigen. "Wir fahren die Produktion hoch, gehen an einzelnen Standorten in den Drei-Schicht-Betrieb und produzieren auch an Samstagen", sagte Nedeljkovic dem Magazin Focus Money. "Die Auslastung der Werke liegt damit weit über 100 Prozent."

Auf der IAA Mobility hat der Konzern die künftige elektrische Modellreihe Neue Klasse vorgestellt. 2025 sollen die ersten Fahrzeuge davon aus der Fabrik laufen, 2026 starte Nedeljkovic zufolge die Volumenproduktion, in einem Werk in Ungarn - ausgerichtet auf eine Kapazität von 150.000 Einheiten. "Weitere Modelle der Neuen Klasse laufen dann auch in anderen Werken an", kündigt der BMW-Vorstand an.

September 08, 2023 05:12 ET (09:12 GMT)

