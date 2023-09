Köln/Bonn (ots) -"Gutes Licht! Gute Fahrt!" - dafür sorgen Autohäuser und Kfz-Werkstätten mit dem gemeinsamen Licht-Test des Kraftfahrzeuggewerbes und der Deutschen Verkehrswacht. Autofahrende, die ihre Fahrzeugbeleuchtung im Oktober überprüfen lassen, sind sicherer unterwegs und haben zusätzlich die Chance, einen Dacia Duster Expression TCe 100 ECO-G (Autogas (Benzin): Gesamtverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,8 (6,4); CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 126 (144); Werte nach WLTP) zu gewinnen. Der kompakte, 4,34 Meter lange SUV leistet 74 kW/101 PS und verfügt über einen kombinierten Antrieb mit Autogas und Benzin. Das sorgt für eine Ersparnis der Kraftstoffkosten von bis zu 20 Prozent, eine Reduzierung der CO2-Emissionen im Gasbetrieb um bis zu 13 Prozent und eine enorme Reichweite von bis zu 1.200 Kilometer. Das Gewinnerfahrzeug hat zudem eine Klimaanlage, LED-Tagfahr- und Abblendlicht sowie ein Multimediasystem mit 8-Zoll-Touchscreen an Bord.In der neuen Dacia Zentrale in Köln-Mülheim haben ZDK-Präsident Arne Joswig und Dacia Managing Director Thilo Schmidt die Partnerschaft zum Licht-Test-Gewinnspiel geschlossen. Ab Oktober wird das Kraftfahrzeuggewerbe wieder mehr als vier Millionen Licht-Tests in den Kfz-Meisterbetrieben durchführen."Wir freuen uns darauf, dieses Jahr den Licht-Test unterstützen zu dürfen und viele Autofahrerinnen und -fahrer zu erreichen, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die Teilnahme am Licht-Test bietet allen Fahrerinnen und -fahrern die Möglichkeit, sich und auch andere im Straßenverkehr durch die Funktionsüberprüfung und korrekte Einstellung des Fahrzeuglichtes zu schützen. Der Licht-Test unterstützt die Autofahrenden aber nicht nur im Alltag, sondern prüft gleichzeitig einen wichtigen Aspekt der Hauptuntersuchung: die funktionstüchtige Fahrzeugbeleuchtung.", sagt Dacia Geschäftsführer Thilo Schmidt."Das Thema Verkehrssicherheit ist uns im Kfz-Gewerbe sehr wichtig. Mehr als jedes vierte Fahrzeug hat Probleme mit der Beleuchtung, deshalb ist die regelmäßige Überprüfung absolut sinnvoll. Jeder Autofahrende kann über die Werkstattsuche auf licht-test.de eine Werkstatt in seiner Nähe finden, die bei der Aktion mitmacht", so ZDK-Präsident Arne Joswig.Die Sichtprüfung ist bei allen Scheinwerfersystemen kostenlos, der Austausch defekter Teile und die zeitaufwändige Diagnose und Einstellung komplexer Scheinwerfersysteme muss gesondert beauftragt werden.Am Gewinnspiel können alle Autofahrenden teilnehmen, die mit ihrem Auto zum Licht-Test kommen. Im Anschluss einfach ein Foto von sich und der pinken Licht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hochladen und einen Kommentar hinterlassen, warum es sich lohnt, zum Licht-Test zu fahren. Zu gewinnen gibt es neben dem Dacia Duster Expression auch eines von 75 Auto Bild-Jahresabos. Die Zeitschrift Auto Bild berichtet im Aktionsmonat Oktober mehrfach zum Thema Licht und Sicherheit und informiert ihre Leser über den Licht-Test und das Gewinnspiel.Seit 1956 organisiert der ZDK den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. Neben Dacia wird die Aktion auch von Osram, Auto Bild, Nürnberger Versicherung und Hella Gutmann unterstützt, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK, PR-ReferentTel.: 030/817 2024 71E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5598499